色男假好心陪宿壯膽 性侵得逞嫌她沒反應再來一次

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時電子報

一名家住北部的男子，趁女網友家人外出旅遊的機會，前往佯稱要「保護」安全，半夜卻利用女網友熟睡之際，爬上床「霸王硬上弓」性侵，未料，由嫌被害人睡得太沉，嘿咻過程沒有「反應」，因此稍做休息後，決定再度「上陣」；第二回果然把女網友驚醒，雖然被害人極度抗拒，仍被性侵得逞。

據「三立新聞網」報導，這名色慾薰心的男子是在網路聊天中，得知女網友家人都外出旅遊，剩下她因工作無法隨行，晚上只有一人在家。因此該男便趁此成說要去陪她，被害人不疑有詐，同意讓他到家裡陪同「壯膽」，並安排他安排在弟弟房間睡覺。

但是，半夜被告色男卻趁女網友熟睡時，潛入被害人房間，脫去女子衣褲撫摸胸部及全身，最後得逞獸慾，而全部過程被害人睡得太熟，竟然完全沒有「反應」。

色男雖然性侵得逞，卻覺得對方竟然全無反應，讓他沒有很嗨的感覺，這次這名大膽男子，整個身子壓在被害人身上，強行性侵女網友，被害人身體被壓而驚醒，發現自己竟然被脫得一絲不掛，大喊「不要」，卻無法掙脫而遭到性侵。事後被害人不甘受辱，報警提告這名色狼網友。

法官認為，謝男為了發洩性慾，毫不尊重女性身體，惡性非輕，儘管坦承錯誤，但仍未與被害人達成和解，依乘機性交、強制性交等罪判他5年2月徒刑。

(中時電子報)

撞傷2歲童丟包女友 朋友幫腔涉妨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。