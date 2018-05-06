色男假好心陪宿壯膽 性侵得逞嫌她沒反應再來一次

2018年05月06日 19:19 中時電子報 吳家詮

一名家住北部的男子，趁女網友家人外出旅遊的機會，前往佯稱要「保護」安全，半夜卻利用女網友熟睡之際，爬上床「霸王硬上弓」性侵，未料，由嫌被害人睡得太沉，嘿咻過程沒有「反應」，因此稍做休息後，決定再度「上陣」；第二回果然把女網友驚醒，雖然被害人極度抗拒，仍被性侵得逞。

據「三立新聞網」報導，這名色慾薰心的男子是在網路聊天中，得知女網友家人都外出旅遊，剩下她因工作無法隨行，晚上只有一人在家。因此該男便趁此成說要去陪她，被害人不疑有詐，同意讓他到家裡陪同「壯膽」，並安排他安排在弟弟房間睡覺。

但是，半夜被告色男卻趁女網友熟睡時，潛入被害人房間，脫去女子衣褲撫摸胸部及全身，最後得逞獸慾，而全部過程被害人睡得太熟，竟然完全沒有「反應」。

色男雖然性侵得逞，卻覺得對方竟然全無反應，讓他沒有很嗨的感覺，這次這名大膽男子，整個身子壓在被害人身上，強行性侵女網友，被害人身體被壓而驚醒，發現自己竟然被脫得一絲不掛，大喊「不要」，卻無法掙脫而遭到性侵。事後被害人不甘受辱，報警提告這名色狼網友。

法官認為，謝男為了發洩性慾，毫不尊重女性身體，惡性非輕，儘管坦承錯誤，但仍未與被害人達成和解，依乘機性交、強制性交等罪判他5年2月徒刑。

(中時電子報)