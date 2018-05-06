殲-20想變隱身！陸10年內量產超材料

2018年05月06日 19:31 中時電子報 何宜玲

殲-20戰機進行飛行訓練的資料照。（圖/新華社）

俄羅斯軍事評論家日前認為中國航空最新研發的人造超材料(Metamaterial)，可望在未來10年內，生產技術達到新的里程碑，屆時可以將現有的研究成果投入量產，讓現有部隊中的數百架戰機進行大規模改造。目前解放軍部隊中的殲-20戰機就使用了超材料。也就是說，解放軍未來將以這批經過改良的4代機與其他5代機一起並用。

根據《俄羅斯衛星網》報導，雖然中國在新一代航空超材料的技術研究尚處於早期階段，但是這項技術可以改善4代戰機的戰機的結構和隱身性能，也就是可以降低第4代戰機的雷達反射面。

中國科學家所研究的人造超材料，它的金屬材料特性可以提高吸收無線電波、聲音和光線的能力，以及保障可控無線電波和光波的折射。殲-20戰機就使用了超材料。另外，俄羅斯Su-57戰機也同樣採用相同材料。

超材料也可以說是一種特異材料，它的意思是具有天然材料所不具備的超物理性質的人工複合結構或材料。超材料是材料界的全新設計，如果自然界的材料是順著設計出來，那麼超材料則是完全逆向設計，也就是針對電磁波的應用需求製造出相應功能的材料。

報導指出，由於超材料的生產技術複雜，因此短時間內恐怕無法量產，但是長期來看，超材料的吸波塗層的確可讓戰機隱身，也許未來10年生產技術獲得更大突破，價格也隨之下降以後，就能夠投入量產。

但是，俄羅斯軍評家又提醒說，對於解決很多任務而言，這些高性能對殲-20戰機其實顯得很多餘。

(中時電子報)