台水4區齊心力「5合1工程」提早完工復水

2018年05月06日 20:02 中時 陳世宗

經台水公司及承攬施工廠商日以繼夜動員趕工，工程提早5小時完成。（台水公司提供）

台水公司施工完成後，動員大量人力逐步進行洗管排水、排氣及送水作業。（台水公司提供）

台水公司第四區處為大台中穩定供水、提升管線輸水能力及減少漏水，進行「5合1工程」施作，於5月5日上午10時起停水施工，因事前經悉心規畫、多次開會研商、工程準備周全；經全體同仁及承攬施工廠商日以繼夜動員趕工，工程提早5小時於6日凌晨4時完成。

台水公司第四區管理處指出，該處於施工完成後，即動員大量人力，逐步進行洗管排水、排氣及送水作業，復因第一供水區域內大型配水池多；如中科管理局、台中工業區、沙鹿配水中心及東大東海等配水池，均照規畫應變事先蓄滿，藉以縮短復水時間，預估可提前於6日晚上8時，全面恢復供水。

台水表示，惟後續可能尚有個別無水戶，例如有抽水機氣塞、水表阻塞等問題，用戶可向該公司1910客服電話反映，該公司會立即派員赴現場協助解決。

台水公司強調，此次大規模停水，造成用戶用水不便，尚請見諒；另提醒在復水過程，記得將抽水機「排氣閥打開排氣」，避免空氣阻塞無法進水；確認有水後再開啟抽水機開關，避免抽水機空轉燒毀。

用戶洽詢電話：

免付費服務專線：1910

本處用戶洽詢電話：

豐原服務所：04-25269895 豐原給水廠：04-25722643

大雅營運所：04-25661234 烏日營運所：04-23381614

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(中時 )