被問舊愛吳慷仁緋聞 夏于喬坦言抱著看八卦心情驚呼：Wow！

夏于喬代言暖宮衛生棉。（蘇蔓攝）

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夏于喬代言暖宮衛生棉。（蘇蔓攝）
夏于喬代言暖宮衛生棉。（蘇蔓攝）
夏于喬代言暖宮衛生棉，用親手熬的中藥雞湯謝謝媽媽幫她站台。（蘇蔓攝）

夏于喬的舊愛吳慷仁2月爆出與邵雨薇雙劈緋聞，她6日出席衛生棉代言活動被問到此事時，坦言自己有看到新聞，就是抱持著一般觀眾看八卦的心情，當時也忍不住驚呼：「Wow！」不過2人現在已很少聯絡。日後如果有戲找兩人合作，她也不會排斥：「就是工作啊！遲早一定會遇到的，我們都是演員耶！」

首度代言衛生棉的她開心直呼：「終於等到了！」並透露小時候因為愛吃冰、吹冷氣，身體底子冷，每個月都深受經痛所苦，「以前在華岡唸書，經常痛到爸爸必須上陽明山來接我回家休息、請病假」。她現在少吃冰、喝溫水，也不吹冷氣，連電扇也很少吹，經常讓自己處在自然氣溫，也常吃調養身體的食物保養子宮，就是希望之後可以養好子宮、孕育下一代。她說，男友很貼心，她很痛時，還會送上止痛藥。

夏于喬也邀請媽媽來站台，並爆料日前打電話邀請時，媽媽的反應超爆笑，「我媽媽嚇到，她說『衛生棉？可是我已經用不到了耶！』後來她訂了兩箱，要給朋友的女兒。」她則活動上送上前一晚親自到中藥房抓的當歸芍藥燉煮的雞湯，希望幫助媽媽減緩更年期的不適症狀。

她與導演男友林書宇穩定交往，但爸媽只見過他一次，雙方「不太熟」，她解釋，除非交往5年以上的對象，否則本來就不太介紹男友給家人，希望是真的很確定了、要結婚了，再做這件事對家人會比較好，「不想要爸媽也經歷我人生中很多位男朋友，到最後都無疾而終，因為他們會心、用感情、會有期待，但最後可能會失望」，爸媽也不會催婚，甚至希望她晚點嫁。

(中時 )

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