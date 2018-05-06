旅遊聚餐找工作 陸大學畢業季成「燒錢季」

2018年05月06日 20:29 旺報 李鋅銅

「大學最後一次了，放縱一下也無妨。」隨著一年一度的畢業季臨近，即將離校的大陸大學生們，在寫論文、找工作之餘，更忙著準備畢業旅遊、畢業寫真、吃飯等方式來紀念即將逝去的青春時光，讓畢業季也成了「燒錢季」，而且預估今年會「燒得比去年更兇」。

2018屆大陸全國普通高校畢業生預計達820萬人。除了嚴峻的就業形勢，近年來，求職過程中的金錢成本也逐漸成為畢業生不得不面對的一個問題。青島大學計算機專業畢業生小徐，2017年畢業後想到北京發展，為了方便找工作，他在北京租了一間臥室，房租每個月1500元（人民幣，下同）。他說：「僅租房就已經花了近5000元，再加上交通費等其他亂七八糟的費用，已經差不多花了近1萬元。」

除了房租，職場培訓費用對應屆生而言也是一筆不小的開銷。北京師範大學碩士研究生小趙參加過兩次培訓，一次10天全封閉式公務員筆試培訓花了1萬元；一次金融類企業面試培訓又花了5000元。小趙購買正裝還花了2000多元，考試報名費、交通費也花去數百元。

不同於上班族，學生群體沒有固定的收入來源，他們在求職時的花費幾乎全都靠父母。就以小徐為例，是先向家人5000元繳房租，其他則是自己平時存的，但主要還是靠家庭。依據《大學生畢業求職成本調查報告》顯示，2017年大陸應屆生平均求職時長達3個月，求職期間的平均花費2600元。

(旺報 )