慶祝畢業 陸大學畢業生今年花錢更多

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旺報

除了找工作的「正事」，漸多的畢業生更會將錢花在畢業旅遊和畢業聚餐的玩和吃，而且一點也不手軟，尤其是近年來大陸經濟起飛，收入變好了，也讓玩和吃「升級」。對許多人來說，國內旅遊已經不稀奇，非得出國玩玩不可；吃也不能隨便，因為大學畢業是人生大事，非得好好慶祝一番不可，預計今年花費會比去年更高。

從一些家庭來看，孩子畢業了，父母出於對子女的關心和疼愛，認為孩子十年寒窗辛苦，可以讓孩子們好好玩玩，享受一下，於是父母就相辦法滿足畢業季孩子們的消費需求，要錢給錢，要買什麼就買什麼，一味滿足孩子們的用錢所需，造成畢業季的大學生們花錢無節制，消費無理性，甚至出現互相攀比，相互擺闊，炫耀消費的尷尬。有的畢業生，一個畢業季少則花了幾千元，多的花了幾萬元。一些家庭條件不好的孩子為此還和父母因「捨不得花錢」鬧彆扭。

對於畢業季變成「燒錢季」現象，有網友說「大學畢業就那麼一次，花點錢算什麼，不留遺憾就行！」也有人認為不一定要大吃大喝才能表現出師生情誼，表面看似乎是過了一把致青春的癮，但又能收穫什麼？

也有學者指出，畢業季有許多符合情理的消費方式，不以金錢多寡、排場大小考量彼此感情，不必都成為讓人難以承受的「燒錢季」。無論是一起做公益，還是結伴在城市騎行、畢業留念，完全可以用既經濟實惠、又有意義的方式來實現。

(旺報 )

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