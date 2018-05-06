張鈞甯樂當「空中飛人」 看到衣櫃小感傷

2018年05月06日 19:39 中時 林淑娟

張鈞甯返台出席活動。（盧禕祺攝）

張鈞甯返台出席活動。（盧禕祺攝）

張鈞甯返台出席活動。（盧禕祺攝）

張鈞甯返台出席活動。（盧禕祺攝）

正在廣州拍攝新戲《長河落日》的張鈞甯，6日中午返台出席活動，兼陪媽媽提前過母親節，7日一早又要快閃趕回劇組報到。她坦言才剛把整箱冬天的衣服搬回台換成夏天的衣服，看著櫃子裡放了幾年、因為她常年不在家所以都沒時間穿的衣服，確實一度小小感傷，「但我很愛我的工作，就算這樣飛也不累，我非常熱愛搭飛機，好適合為航空公司代言噢！」

大家心疼她忙到只能當「空中飛人」，她卻不以為意地說，她很愛搭飛機，也在培養出在飛機上可以打坐、練英文、敷面膜保養的本事，甚至高中時就曾動厭要當空姐，被同學狠罵「妳當空姐不可能有時間休息」，才取消念頭。雖然拍戲時很high、很衝，但她說，只要一收工她就是個慢活的人，對很多事包括購物都沒有什麼欲望，因為沒時間買也沒時間穿，除了拍戲，最喜歡做的事就是想帶媽媽出去玩，連談戀愛這件事也不急，「感情還是隨緣，要遇到對的人，時間到了就會有」。

不擔心被歸類「黃金剩女」後感情話題成為聚焦話題嗎？她笑說：「到時候我會交出更好的工作成績單，讓你們只在意我的工作，而忽視我的感情，每次都只會問我工作上又與哪個男神合作，就不會問我的感情啦！」

(中時 )