台中市大停水 晚間8時將全面提前恢復供水

2018年05月06日 19:58 中時 陳淑芬

台水公司進行「五合一工程」施作，11個行政區實施停水，經日夜趕工等作業，工程提前完工。（陳淑芬翻攝）

台水公司進行「五合一工程」施作，於5日上午10時起停水施工， 預估11個行政區將停水41小時。台水公司6日傍晚表示，經日夜趕工已提早於6日凌晨4時完成工程，正進行洗管排水、排氣及送水作業，將於6日晚間8時全面恢復供水。

台水公司第四區處為大台中穩定供水、提升管線輸水能力及減少漏水，進行「五合一工程」施作，於5月5日上午10時起停水施工，預估停水至7日凌晨3時止，影響時間長達41小時，停水區域包括神岡、潭子、大雅、西屯、南屯、烏日、沙鹿、龍井、大肚、梧棲區等多個里，以及台中港區台中港、加工區及關連工業區、臨海路以西的清水區等11個行政區。

台水公司第四區處6日傍晚指出，由於事前經悉心規劃、多次開會研商、工程準備周全，加上連夜趕工，工程提早5小時完成，已於6日凌晨4時完工，並動員大量人力逐步進行洗管排水、排氣及送水作業。第一供水區域內大型配水池多，如中科管理局、台中工業區、沙鹿配水中心及東大東海等配水池，均照規劃應變事先蓄滿，藉以縮短復水時間，預估可提前於晚間8時，全面恢復供水。

(中時 )