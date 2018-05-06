屁孩網路互嗆約釘孤支 警專旁放信號彈落網

警方在現場拾獲信號彈殘餘部分。〔警方提供〕

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分別住在新北市新莊區及北市文山區的張姓、高姓兩名少年，兩人雖不認識，日前卻因細故在臉書上互嗆，兩人原本約好要在新莊見面輸贏，但高某一方未現身，張為了示威，約了另9名同儕好友，不分青紅皂白地跑到文山區興隆路3段125巷警專附近放信號彈，轄區文山二分局興隆所據報追查，6日下午通知10人到案說明，張坦承放信號彈是為示威後，10人全由警方依社秩法函送裁處。

警方初步調查，6日下午到案的10名青少年，有2名成年，另8人都未成年，10人都是住在新北市新莊區，都是國中同學或是學長學弟，其中多數人在國中時期或是剛念高中就中輟休學，目前每天四處遊蕩，無所事事。

17歲的張姓少年日前在臉書上見到高姓少年討論某事，覺得不合自己意發言反駁，互不認識的兩人竟因而在臉書開嗆，雙方約定6日凌晨在新莊見面輸贏，結果高姓少年一方食言未到，引來張姓少年譏諷不滿，揪人要給高姓少年好看。

張姓少年並不知道高姓少年住在何處，只根據臉書得知高姓少年經常在興隆路3段125巷附近打卡出入，懷疑高姓少年就住在附近，6日凌晨，張姓少年共10人分坐2部汽車、3輛機車，遠從新莊殺到興隆路3段，在找不到高姓少年情況下，就在125巷口點燃信號彈示威，並將過程以手機拍下公布在網路上，眾人還不知放信號彈的地方，距離警專及海巡署不過數百公尺遠。

轄區文山二分局興隆所獲報後，立即調閱現場及周邊路口監視器畫面，清查出涉案車輛，根據車主資料通知相關當事人到案說明，6日下午，張姓少年及另9人一同前往興隆所說明案情過程，坦承施放信號彈，警方詢後將10人依社秩法函送檢方裁處。

(中時 )

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