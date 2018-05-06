主題旅遊夯！節慶、冒險、軍事體驗 旅展搶便宜

2018年05月06日 19:59 中時 何書青

主題式的旅遊趨勢正夯，今（6日）邁入第3天的TTE台北國際觀光博覽會可見旅遊業者紛以各地文化、節慶、特色主題等設計各式行程包裝，吸引想針對主題探險旅遊的遊客。

雄獅旅遊針對極圈荒野探險包裝行程，於專業獵人帶領進入拉普蘭森林區或是前往無人荒島狩獵，體驗獨一無二的特殊狩獵行程，還有機會看到極光，旅展現場含稅25萬6900元起；喜愛軍事周邊體驗的朋友不妨考慮俄羅斯之旅，可以乘坐坦克車向前衝鋒，深度認識俄羅斯的軍事文化，是軍事迷必buy行程，旅展現場含稅11萬4900元起。

還有搭配可可夜總會議題推出的墨西哥亡靈節行程，不僅有專人進行華麗骷髏彩繪，還可體驗道地必吃節慶美食，感受墨西哥的熱情與特色，旅展現場現折1萬，含稅16萬9000元起；喜歡與大自然為伍的朋友也千萬不能錯過，佳繽旅行社推出納米比亞沙漠嬉戲與野獸共舞，不僅可以造訪世界最古老的沙漠及最高沙丘，更能拜訪非洲最大的草原保護區，體驗與野生動物的親密時刻，旅展現場含稅16萬3800元起。

此外，航空公司也祭出優惠機票，越捷航空推出台北/台中/台南/高雄飛越南胡志明市機票295元起；中華航空倫敦來回機票1萬7836元起(未稅)；長榮航空同樣祭出優惠，桃園飛馬尼拉2134元起(未稅)；台灣虎航推出祭出澳門單程機票700元(未稅)。

短程旅遊同樣有許多吸引人的行程，吉帝旅遊祭出澳門4日2888元起(未稅)、香港3日2999元起(未稅)；華泰旅遊推出韓國5日5488元起(未稅)；五福則是推出日本九州佐賀包機小旅行5日5999元起(未稅)；長汎假期推出曼谷自由行5+1日旅展價8888元起(含稅)；巨大旅遊推出印度6日旅展價2萬7888元起(含稅)，現場還有不定時限量隱藏版優惠，想省荷包的小資族可把握明日最後1天搶購划算商品。

(中時 )