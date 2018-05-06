主題旅遊夯！節慶、冒險、軍事體驗 旅展搶便宜

2018年TTE台北國際觀光博覽會明（7日）邁入最後1天。（何書青攝）

友善列印
中時

主題式的旅遊趨勢正夯，今（6日）邁入第3天的TTE台北國際觀光博覽會可見旅遊業者紛以各地文化、節慶、特色主題等設計各式行程包裝，吸引想針對主題探險旅遊的遊客。

雄獅旅遊針對極圈荒野探險包裝行程，於專業獵人帶領進入拉普蘭森林區或是前往無人荒島狩獵，體驗獨一無二的特殊狩獵行程，還有機會看到極光，旅展現場含稅25萬6900元起；喜愛軍事周邊體驗的朋友不妨考慮俄羅斯之旅，可以乘坐坦克車向前衝鋒，深度認識俄羅斯的軍事文化，是軍事迷必buy行程，旅展現場含稅11萬4900元起。

還有搭配可可夜總會議題推出的墨西哥亡靈節行程，不僅有專人進行華麗骷髏彩繪，還可體驗道地必吃節慶美食，感受墨西哥的熱情與特色，旅展現場現折1萬，含稅16萬9000元起；喜歡與大自然為伍的朋友也千萬不能錯過，佳繽旅行社推出納米比亞沙漠嬉戲與野獸共舞，不僅可以造訪世界最古老的沙漠及最高沙丘，更能拜訪非洲最大的草原保護區，體驗與野生動物的親密時刻，旅展現場含稅16萬3800元起。

此外，航空公司也祭出優惠機票，越捷航空推出台北/台中/台南/高雄飛越南胡志明市機票295元起；中華航空倫敦來回機票1萬7836元起(未稅)；長榮航空同樣祭出優惠，桃園飛馬尼拉2134元起(未稅)；台灣虎航推出祭出澳門單程機票700元(未稅)。

短程旅遊同樣有許多吸引人的行程，吉帝旅遊祭出澳門4日2888元起(未稅)、香港3日2999元起(未稅)；華泰旅遊推出韓國5日5488元起(未稅)；五福則是推出日本九州佐賀包機小旅行5日5999元起(未稅)；長汎假期推出曼谷自由行5+1日旅展價8888元起(含稅)；巨大旅遊推出印度6日旅展價2萬7888元起(含稅)，現場還有不定時限量隱藏版優惠，想省荷包的小資族可把握明日最後1天搶購划算商品。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
日月潭金龍山頂火紅怪樹　遊客頻…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。