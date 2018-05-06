鞏固邦交禮遇國賓？外交部被爆官員桃機耍官威

2018年05月06日 20:05 中時 陳麒全

外交部駐桃園機場官員被旅客爆料日前在機場大耍官威，對地勤員態度很差，硬要求讓國外貴賓先行登機。

旅客爆料，外交部領事事務局桃機辦事處羅姓主任於4日上午7時許送機時利用特權，在地勤人員都還在處理登機前置作業時，尚未宣布旅客開始登機，於登機室內大聲向地勤人員要求讓貴賓先上飛機，口氣相當不好，還陪同進入機艙。

爆料旅客表示，他搭乘4日上午搭乘7時50分的泰航TG-637班機前往泰國，在候機室等待登機時突然聽到有一群人站在登機門，一名男子態度惡劣的向地勤說話，只聽到「外交部」、「要先登機」等關鍵字，然後地勤人員一臉無奈地放他們進去，原來外交部的官員們官威都好大啊。

據事後了解發現，該名羅姓主任當日是執行公務，陪同他國高層官員經由公務門出境，但過程中完全不願意配合地勤人員，因外交部在辦理報到時，由於貴賓不在場，開始不願讓航空公司核實該貴賓的護照，並表示，該貴賓身份敏感，他可以「保證」是本人。地勤人員為遵守航空保安規定必須核實旅客身份，最後是退而求其次，希望可以到貴賓下車的地點核對，最後是在禮賓下車的地方，核對該名貴賓的身份。

隨後，外交部送機人員到登機門後，該主任要求貴賓先行登機，地勤人員無奈就同意他的要求，但只先讓他們先到候機室和空橋間的等待區，沒想到，外交部這位主任竟然在沒有得到航空公司的許可，竟然進入空橋接近航空器，違反航空保安計劃規定，要帶貴賓直接進入機艙。

當時泰國航空的空服員還嚇了一跳，並馬上制止，並說「他們沒有接獲有VIP的通知」，空服員也順勢將這位貴賓及他的行李帶進機艙，空服員還去詢問地勤怎麼會沒有通知他們。

根據最新航空保安計劃，所有進入空橋接近航空器的任何單位人員，要進入空橋前一定要經過航空公司的同意，沒想到這位在國家大門的外交官，把所有的規定都違反了，態度又很官僚，也難怪旅客爆料檢舉。旅客痛批我們才和友邦斷交，外交人員還如此官僚跋扈，也難怪會發生斷交事件。

記者向羅姓主任求證，他表示當天是執行公務，陪同他國高層官員出境，並非特權。他說，在外交實務上給予貴賓禮遇是很正常的作法，若是真的要看去查核身份好像不相信人家，我們現在外交情況這麼艱困，真的要看（護照）真不太好，但後來地勤說在貴賓下車處查核，我才同意，他也覺得他有證件，送外賓進空橋送是合法的，而且他強調，現在外交處境困難，有些事只能做不能說，所以沒有替貴賓辦禮遇通關。至於旅客投訴的部分，是詢問地勤人員同意後，才率先登機，絕對沒有語氣不好的情況，後來也只有陪同「貴賓」進入空橋，並無進入機艙。

經記者實際走訪也發現，該羅姓主任是11職等的官員，根據航空保安規定，進出桃園機場管制區的工作人員，手機一定要拿出檢查，沒想到他曾對檢查的員警大小聲表示「我是11職等，為什還要檢查？」，極盡官僚的表現，也讓他在第一線人員口耳相傳之下，瞬間「揚名」桃園機場。

(中時 )