鋸木、擲矛、射箭…義大原民「鄉運」歡樂分享

來自多校的原住民族學生在義大操場上動起來跳原民健身舞。（林雅惠攝）

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原住民族運動會除競賽外，也安排射箭等體驗活動。（林雅惠攝）

「動起來跳原民健身舞吧!」、「看誰不小心跑到地下道了？」、「排灣族傳統勇士舞為運動會祈福順利」，義守大學周末校園操場上，來自多校的原住民族學生齊聚，共同參與原住民族運動會，安排射箭、鋸木、擲矛、角力等特別項目，洋溢歡樂自在氣氛。

這是義大第２年舉辦原住民族運動會，由原民生自發籌設，觀餐、傳播與設計、護理等原住民專班共同策劃，廣邀屏東大學、成功大學與附近高中等原民生參與，義大陸生與外籍生也組隊加入，不分你我、族群、國籍，體現「原民一家親」精神。

運動會總召鄒族的高嘉稜表示，除競賽外，「鄉運」尤其強調射箭、鋸木及手工藝體驗活動等，希望藉此讓更多人了解原住民狩獵及生活面貌。

義大原民學院院長台邦‧撒沙勒指出，原民文化不僅要落實在教育上，更應落實在生活中，透過不同文化的融合、碰撞，可激盪出創新火花；該次「鄉運」廣邀他校學生參與，人數約300人，透過交流彼此分享經驗。

來自屏東大學的同學陳淑君說，很開心能參與這場獨特的運動會，感受不同於主流的文化活力，競賽輸贏不是最重要，大夥能因此聚在一起跑跳，就是體現原民文化中最重視的分享內涵。

(中時 )

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