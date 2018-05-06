前瞻建設釋憲自打臉？司法院長許宗力：報導非事實

司法院長許宗力（資料照/劉宗龍攝）

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國親兩黨立委去年針對立法院通過前瞻基礎建設案聲請釋憲，遭大法官會議立委人數以未達釋憲門檻為由，決議不受理，媒體批評大法官釋憲案限縮，司法院長許宗力前後見解不一，許宗力6日晚間發表聲明，強調媒體報導與事實不符，

許宗力說，大法官就前瞻建設案釋憲聲請案，作成不受理決議，每一位大法官獨立行使職權，本其法之確信，合議以多數決所作成，非他一人之見解所能左右或主導。

他說，我國允許三分之一立委聲請釋憲，目的在保護少數，因此並非任何三分之一立委均可聲請釋憲，而須以反對多數決議內容之立委為限，未反對多數決議內容者則不得聲請釋憲，才能吻合少數保護之意旨。此為本人於釋字第603號、第632號解釋所提出之協同意見以來所持一貫見解，且此一見解與本件大法官決議之見解並無不同。

媒體引用他於大法官釋字第603號解釋所提出之協同意見書中部分文字，內載：「本院大法官歷來審查立法委員釋憲聲請之適法性，率都只計算連署人數是否超過立法委員總額之三分之一，至於參與連署者於制定系爭法律時究係投贊成票或反對票，並不過問。這種作法與德國聯邦憲法法院所持見解可謂若合符節，蓋在德國，三分之一國會議員之聲請抽象法規審查，其功能僅在於「啟動」（Anstoss）聯邦憲法法院的違憲審查機制，而最終目的則純粹在於維護客觀憲政秩序，不是國會議員的憲法上權利，是即使當初投贊成票之國會議員事後反悔，自承自己參與制定之法律違憲，而聲請釋憲，在德國亦不在禁止之列。然德國這種作法是否亦適宜適用在我國，非無疑問」。

媒體對他所質疑「德國作法是否亦適宜適用在我國，非無疑問。」之見解，僅輕輕帶過，報導已非衡平，報導內容及標題均與事實不符。

(中時 )

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