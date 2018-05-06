移監綠島惡習難改 槍擊犯林豐德買通獄卒夾帶手機

2018年05月06日 20:51 中時 莊哲權

因殺人未遂等犯行遭判刑15年的十大槍擊要犯林豐德，是各監獄的燙手山芋，去年1月移監綠島監獄後，於本月3日透過探監的友人，買通蕭姓管理員企圖夾帶手機闖關，幸被眼尖總務科長謝宗燕及替代役男察覺有異，才讓犯行曝光，綠島監獄已將蕭姓管理員停職，並預計7日移交台東地檢署偵辦。

十大槍擊要犯林豐德在屏東、台南監獄服刑時，都曾買通獄卒供應毒品、夾帶手機，去年移監到「受刑人的最後一站」綠島監獄時故技重施，於本月3日透過1名蕭姓管理員欲帶手機闖關。

綠島監獄秘書楊垂雄表示，本月3日中午11時許，有林豐德的2名友人到綠島監獄辦理普通接見122號林豐德，兩人結束接見後在通關大門徘徊，總務科長發覺行跡可疑，叮嚀在大門站哨的替代役男注意。

果然，該替代役男在停車棚內1部未上鎖的機車置物箱裡查到1個紅色塑膠袋，裏頭有10包香煙、60顆檳榔，及2支手機與1張字條，字條上寫著：「卡片機是給阿娜答，老人機是給你的，盡快把新手機給他，舊手機丟掉，你的舊手機也要丟掉（手機要毀壞然後分開丟掉）」，而該部機車正是蕭姓管理員所有。

楊垂雄表示，蕭姓職員曾有毒品前科，3年前考進綠島監獄，平日也多與同事有借錢的行為，被查出後矢口否認犯行，獄方已將其停職，將搜集相關佐證後，預計7日交由台東地檢署偵辦，至於林豐德及其2名友人是否也涉及違法，由地檢署一併調查。

楊垂雄說，經清查林豐德牢房內並無手機及其他違禁品，林豐德對犯行也全予否認；獄方強調，林豐德因他在其他監獄有多次買通獄卒夾帶違禁品紀錄，於去年1月4日移監至綠島1年多來都是住獨居房嚴加看管，未查出有不良紀錄。

林豐德曾因涉及擄人勒索及組織犯罪被通緝，1997年與警方發生槍戰後被捕，判刑15年。2012年間短暫假釋，卻在屏東東港鎮興農路與新厝路口，因超速追撞前方2輛機車，造成4死2傷意外，事後還通知兒子作偽證、肇逃；被逮後涉犯3罪合併再判7年徒刑定讞，刑期到2026年7月期滿。

(中時 )