「韓留北海岸」 學生導覽影片在風景區管理處播放

2018年05月06日 21:05 中時 王思慧

2018全國大觀盃導覽解說設計競賽在台北城市科技大學舉行，來自全台高中職暨大專院校共計138支隊伍，500名選手參賽。大專外語組以「韓留北海岸」，用流利韓語介紹北海岸，奪得特金獎，作品將於觀光局國家風景區管理處、旅行公會全國聯合會等社群及網站播放。

今年賽事以觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，以及北海岸及觀音山國家風景區管理處二處轄區為題，各隊發揮創意拍攝導覽解說影片參賽，並分別設有外語、國語二組，外語組作品多元計有英、日、韓、泰等語種參賽作品。

大專外語組特金獎得主，台北城市科技大學作品「韓留北海岸」，學生使用流利韓語介紹北海岸風光，將北海岸的美麗風光充分表達，並加入自行車遊程的介紹，給評審留下深刻印象，獲得評審團一致讚許。評審期間主審北海岸及觀音山國家風景區管理處副處長金玉珍嘉許，認為學生作品能使用流利韓文介紹，實屬不易。

各校學子創意十足競爭非常激烈，大獎分別由振聲高級中學奪得高中國語組外語組組雙特金、金甌女中高中國語組特金、大專組部分由聖母醫護管理專科學校與臺北城市科技大學奪大專外語組特金、龍華科技大學奪得大專國語組特金。

台北城市科技大學觀光事業系主任郭殷豪於頒獎致詞中表示，全國大觀盃賽事至今已經辦理6屆，今年特別感謝東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，以及北海岸及觀音山國家風景區管理處的大力支持，也謝謝來自全台138支隊伍的參與，並向該系李奇嶽老師及曾麗蓉老師擔任籌備委員期間的辛苦籌備致意，也希望未來大家多參與賽事交流。

比賽得獎作品將於東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，以及北海岸、觀音山國家風景區管理處、旅行公會全國聯合會等社群及網站公開露出。

(中時 )