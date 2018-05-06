為不能跑的人而跑 Wings For Life台灣站鳴槍

Wings For Life全球路跑台灣站今晚7點，從桃園航空城願景館作為起點開跑。(Red Bull提供)

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中時電子報

為不能跑的人而跑！由「Wings For Life 脊髓研究基金會」主辦的「Wings For Life全球路跑」台灣站，今晚7點從桃園航空城願景館作為起點正式開跑，現場6千名跑者與2018 Wings For Life全球路跑活動大使 ，鳴槍後奮力衝上跑道。

本次更有南非籍Wings For Life大使Zuki Nzo來台參加，身為脊髓損傷患者的她，已參加多年，鼓勵跑者們共同「為不能跑的人而跑」。

相較於一般路跑，Wings For Life全球路跑沒終點線，而是派出「終結者號」於開跑30分鐘後從起跑點出發追逐跑者，最後被追上的男女跑者各1名成為冠軍，透過晶片將數據傳送至全球資料庫中，與87個國家共同排出世界名次，令人拭目以待2018年台灣站最佳成績。

Wings For Life全球路跑報名費與來自各界的募款，將全數捐給「Wings For Life脊髓研究基金會」，投入找尋脊髓損傷治癒方法的研究。

今年許多活動大使都一同響應這場別具意義的賽事，包含Red Bull 運動員滑輪溜冰甜心王佳葳、跳高好手向俊賢、極限單車選手鄭喬鴻、紅面棋王周俊勳、鐵人一哥謝昇諺、節目主持人林柏妤、鐵人主播侯以理等人都參與賽事。

向俊賢表示，「很榮幸自己可以透過跑步，為公益盡一份心力，想鼓勵每位跑者都要好好享受被終結者號追著跑，並努力超越自己極限！」緊跟終結者車隊的是「阿非」陳菀婷，她表示：「我會用最熱情鼓勵幫大家加油，希望選手不要放棄持續向前。」

(中時電子報)

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