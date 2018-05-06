新興國中皮影戲拿了全國優等 廟埕公演烏盆記

新興國中皮影戲「烏盆記」榮獲106學年度全國創意戲劇比賽優等佳績，6日晚間在校門前的金鑾宮廟埕公演。（新興國中提供）

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新興國中皮影戲「烏盆記」榮獲106學年度全國創意戲劇比賽優等佳績，6日晚間在校門前的金鑾宮廟埕公演。（新興國中提供）
學生首度在廟埕公演。（新興國中提供）
新興國中皮影戲「烏盆記」榮獲106學年度全國創意戲劇比賽優等佳績，6日晚間在校門前的金鑾宮廟埕公演。（新興國中提供）

這所國中拿了全國優等之後，竟然這樣做！新興國中皮影戲「烏盆記」榮獲106學年度全國創意戲劇比賽優等佳績，6日晚間在校門前的金鑾宮廟埕公演，答謝神明丶家長及社區的支持，廟前首度由孩子擔綱演出，對大人、小孩都是別開生面的全新挑戰，獲得觀賞民眾滿堂賀彩。

校長蘇恭弘表示，該校社團取名為「新興有影傳奇戲團」，踏實學習傳統皮影戲技藝並加入創意元素，獲得比賽評審一致肯定，這次公演除了感謝金鑾宮長期支持學校各校活動的推動，也藉此讓學生走入社區，進行社區服務，堪稱一舉兩得。

指導老師陳美怡說明，校內社團以傳統皮影戲表現手法為主，多次代表台南市比賽屢獲佳績，今年嘗試挑戰現代偶戲類光影偶戲組，在此齣戲大膽加入影片、電腦投影、各式燈光變化、煙霧等現代手法，為傳統技藝注入新生命，尤其，以古代「烏盆記」故事對照目前現實生活的社會事件，完全展現青少年創意。

金鑾宮主委黃春田表示，本月8日恰好是金鑾宮媽祖的壽誕，新興國中的同學來廟埕演出，除了有向媽祖祝壽的心意外，廟埕內滿滿的觀賞民眾更是學校和社區一體、共創雙贏最好的說明，廟方會持續支持學校的各類藝術、體育活動的推動。

林秀璁老師說，皮影戲社團和他校社團最大不同在於，從故事編寫、角色製作、操偶、配音、舞台架設等，全部由同學自己動手完成，不假老師或家長之手，因此獲得這麼多肯定。

蘇恭弘表示，除了感謝金鑾宮黃春田主委大力支持外，金華里柯崑城里長、國宅里史進財里長等社會賢達，都給予學校許多協助，是校方最佳助力，還有校內行政教師同仁的參與指導更是功不可沒，本次校外演出後，社區民眾希望有也期待有更多機會看到同學精彩的演出，相約明年再見。

(中時 )

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