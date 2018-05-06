蔡總統推特挺白宮 陸官媒：大人說話小孩別插嘴

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旺報

中國大陸要求美國航空公司別列台灣為國家，遭到美國白宮拒絕並批評是「中國式政治正確」，蔡英文總統晚間在推特上分享此新聞，不過遭到大陸媒體發酸文，稱中美拌嘴蔡英文又蹦出搭碴兒(插嘴、接話)，「大人說話，小孩兒別搭碴兒」。

白宮5日以發言人名義發出聲明，抨擊中國施壓外國航空公司不得將台灣列為國家，稱中國此舉為「歐威爾式的胡鬧」（Orwellian nonsense），表示川普將與美國人民站在一起抵禦中國共產黨將中國式的政治正確強加於美國公司和美國公民。

中國大陸外交部6日對此表示，無論美方講什麼話，都改變不了世界上只有一個中國、港澳台地區是中國領土不可分割的一部分的客觀事實。中方將會繼續按照一個中國原則處理與外國的關係。同時必須指出，在華經營的外國企業應當尊重中國的主權和領土完整，遵守中國法律，尊重中國人民民族感情。

蔡英文總統6日晚間在個人推特上分享白宮回應的新聞，並寫上「We call on all businesses to resist #China's efforts to mischaraterize #Taiwan」(我們呼籲所有企業抵制中國對台灣的打壓)。

環球網在蔡英文發推特文後，隨即發表以「中美一拌嘴 蔡英文又蹦出來搭碴兒了」為標題的夾敘夾議報導，稱「哪兒都有你」，並引用部分網友的回應，指蔡英文討好老美，不惜犧牲國家權益，還引用網友以英文回覆「公平地說，他們（台灣）就是中國一部分」。

環球網在針對此事的前一篇社評還指出，白宮使用這一比喻攻擊中國，反映出一些美國精英頑固地將中國視為蘇聯式的「極權主義國家」，無視實行社會主義市場經濟的中國豐富多彩的面貌，那些精英對美國社會認識中國進行了誤導。

(旺報 )

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