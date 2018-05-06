2018年05月06日 22:21 中時電子報 林郁庭

抓包台大「自掐哥」演技，漫畫諷：綠色戲劇新秀該頒獎。（圖/翻攝自影片）

前天台大新五四運動活動現場遭到反管學生鬧場，其中一名潘姓學生因被網友抓包「自導自演」的行為，封他為「自掐哥」，現在網路上也出現漫畫家，繪圖諷刺學生整段表演帶來高潮，是不可多得的綠色戲劇新秀，恭喜獲頒「金棕…指獎」。

網路漫畫家阿德在粉專上畫出諷刺圖，圖中潘姓學生高喊「打人！打人！」但其實對面被他指控的前外交官劉男在漫畫裡根本沒動手，內心還無奈的OS：「演技真好」。

網路漫畫家阿德在圖中諷刺：潘姓學生五月四日傅鐘旁的演出，「表情深刻不浮誇、內心糾結激動而不衝動、情緒的演繹轉折充滿層次、最後摔倒的動作為整段表演帶來高潮，是不可多得的綠色戲劇新秀，恭喜獲頒『金棕…指獎』」。

許多網友看了也紛紛加酸，「好幸運哦，背被阿德畫的這麼傳神」、「有錢途的年輕人」、「演戲第一名 得獎實至名歸」、「我們再來看看他是如何掐住自己脖子的」、「演個戲錯了嗎？」

台大新五四運動活動現場遭到潘姓學生鬧場一事，引爆網友熱烈討論，還有人在白色正義聯盟的臉書上PO文爆料，潘姓同學在跟朋友討論要怎麼去新五四現場鬧場，潘就提到「我需要幾個人來幫我錄影，如果我被動手我才比較好領年中獎金」，對此讓他被批踢踢網友酸爆，還封他「職業影帝」。

(中時電子報)