酪農業永續經營 需飼養環境改善 良好投資規劃為永續經營重點

2018年05月07日 09:00 中時電子報 綜合報導

台灣酪農產出的生乳品質媲美國際，在酪農業持續蓬勃發展之同時，如何優化飼養環境，使酪農業永續經營，是產官學三方共同目標。然而，優化環境需投入資金購買硬體設備，故牧場的利潤與資金結構合理化，已然成為發展永續經營的重要關鍵。

彰化牧場一名酪農表示，酪農業早期僅是副業性生產，隨著政府推動現代化畜牧業科技，品種改良及飼養技術改善幫助下，已克服台灣天氣熱不易飼養的困境，持續多年產出達CNS(中華民國國家標準)A級生乳水準的高品質生乳。酪農們對於酪農業永續經營非常認同，而要永續經營需優化環保設備以及提升牛隻舒適度兩個部分。

高勞力青年不入行─酪農不為人知的苦。(資料庫照片)

他進一步解釋，有些牧場會購買固液分離機或進行廢水池改善或興建，一般來說，大型建設所需要購買的土地與整體工程施工總花費可能達千萬元。故需有良好的資金投入與產出規劃，才能讓牧場永續經營。

除環保設備改善外，提升牛隻舒適度也是一大課題。如為提高修整腳蹄頻率及改善腳蹄相關疾病的修蹄架、為將牛隻分群飼養並給予最好照護的畜舍改建、為讓生長於溫帶的乳牛能在台灣住得更加舒適所加購的大型風扇、水簾系統的建置，還有為了減緩人力不足衝擊所導入的各種自動化設備等，這些都是為了牧場產出優質生乳所做的硬體更新，背後其實也代表要投入大筆的資金。

酪農業永續經營 需飼養環境改善良好投資規劃為永續經營重點。(資料庫照片)

他呼籲，台灣氣候條件嚴苛，優化環保設備與提升牛隻舒適度是酪農業長久發展必須再努力的地方。不僅是酪農，更期盼政府透過更多的技術協助，配合業界的資源投入，也期盼得到更多消費者的鼓勵與支持，為共同守護台灣國產鮮乳優化而努力。

(中時電子報)