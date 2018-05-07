唐綺陽星座：木星逆行加重無力感 社會動盪引爆衝突

2018年05月07日 06:00 中時電子報 林郁庭 ／綜合報導 ／綜合報導

05/07-05/13｜星座運勢週報｜唐綺陽（影/唐綺陽官方專屬頻道Youtube）

本周水、火即將移位，促使萬事萬物改變，帶給人們「求變的慾望」，不耐煩舊狀態者終於想改變了！此外變局感也強，社會多有動盪，反社會份子活躍，不免有受氣、受威脅的感覺。在這段期間要注意控制情緒，小心因不耐煩而引爆言語上的衝突，因為每個人都壓力巨大、沒了耐心，加上「都覺得遇到怪咖」，覺得對方自我太強或太自私讓人難以忍耐，所以溝通「一觸即發、忽然翻臉」，要小心「別踏他人底線」。

也要避免開快車，遠離脾氣暴躁的人。從事危險相關工作的人，也要特別提高警覺！尤其月亮在白羊時，更是衝突高峰，在5/12-13周末時衝突性會增強，大家更須謹慎，切勿性急，也要多注意兒童的安全。

木星逆行、木海入相位，會有「宿命感、無力感」，它強化我們的直覺力，也放大我們的擔憂，容易有害怕、不安的情緒困擾而打亂作息。因此，本週宜學習靜心，多去接近正能量。

重要星象：水、火即將移位，月亮白羊衝突更增強，木逆之木、海入相位。

工作注意↓

金牛：以靜制動、冷靜分析，出手一擊必殺

雙子：有機會名聲遠揚，提升地位

天秤：不乏機會，端看企圖心是否足夠撐得住

水瓶：當心被莫名視為敵手，衝著你來

桃花注意↓

白羊：放鬆一點，以免造成對方壓力

巨蟹：兩情相悅、相處愉快，表白成功機率高

天蠍：脆弱中出現的英雄，不一定是愛情喔

射手：別因老夫老妻而忽略對方

財運注意↓

魔羯：要穩重理財，當心維修、購物而破財

雙魚：正財運佳，多勞多得

健康注意↓

獅子：諸事一肩扛，當心過勞影響健康

處女：當心老毛病浮現，應好好休息

(中時電子報)