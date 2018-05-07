律師說法》裸拍成癮 妙齡女薄紗盡褪趴趴走

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
、天秤座法律網

近日網路流傳一封「這樣的登山比較涼快—台中大坑」的信件，一名女子在大坑觀音步道拍攝三點裸露照，行徑大膽；信件的照片，女子身材略顯豐滿、綁著馬尾，年約2、30歲，全身一絲不掛坐在「山友群英亭」的「總統椅」上，邊盪鞦韆還擺出撩人姿勢。特別的是，女子竟斜身歪坐或正坐總統椅卻張開大腿，在涼亭旁盪鞦韆，在步道抬腳做出小狗撒尿姿勢，盡露第三點，還有扠腰並穿上內褲拍照，遠近鏡頭、各種角度皆有，大膽程度令人咋舌。信件裡，女子臉部、手環及鞋子等可辨識身分的特徵都已打馬賽克或模糊處理，應是怕被認出身分。

●法律評析●

該名女子在大坑山區全身赤裸拍照，雖當時沒有任何人在現場，但大坑山區因為是不特定人可以自由進出的遊地，所以是公開場合。而事後該名女子又將裸照上傳到網路上，難謂無供別人觀賞的意圖，依據刑法第234條第1項：「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或三千元以下罰金」之公然猥褻罪。警察也可以依據社會秩序維護法第83條第2款：「於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者。」處以該女子新台幣六千元以下罰鍰。

而網友若散播，雖然不是拍攝者，但幫助他人完成欲散播裸照之犯意，而著手實施散佈，無論被幫助人知不知情，仍可依據刑法第30條幫助犯的規定，成立妨害風化罪的幫助犯，得按正犯之刑減輕之。而若對方若是國外拍攝色情片的國外合法照片，因為在我國散播猥褻照片於公共場合仍屬違法，因為網路雖然是虛擬，但是不特定人可以共見共聞，仍屬公開場合，所以網友散佈ａ片圖片於網路，則屬散佈公然猥褻罪的直接正犯。

(中時電子報)

本文取材自《天秤座法律網》

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