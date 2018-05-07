鹹濕對話血脈噴 綠頂夫無奈「賣妻」當大舅

2018年05月07日 00:01 中時電子報 吳家詮

一名被戴綠帽的悲情人夫，雖掌握有老婆與小王的「胸口悶悶的！」「來吧！」等鹹濕對話，怎奈抓姦不在床，僅有「共處一室」，查無通姦實據，檢方審後不起訴，人夫感嘆，獲賠70萬元「遮羞費」，像是「賣妻做大舅」，心裡慪到極點。

這名丈夫是在去年發現妻子生活怪異，經常夜裡不睡覺，還在滑手機，後來驚訝發現，老婆的手機通訊軟體，竟然出現與一名男子的對話裡，出現「再說就受不了了！」、「好想你幫我吸」、「忍住！我也想！」、「好癢喔！」、「來吧！」等的鹹濕對話。

氣急敗壞的人夫，驚覺被太太戴了綠帽，於是找來徵信尾隨，發現老婆與這名男子在一處出租套房幽會，會同警方上門捉姦，果然發現妻與該男子同處一室，但是現場並未發現有任何「啪啪」後的物證。

綠巾罩頂的人夫氣憤不已，還是要對其妻和對方男子提出通姦告訴，而在警訊時被告男女不否認當時同處一室，且事後與「小王」簽立和解切結書，惟他們均否認有發生性行為。

檢方審查這宗家庭糾紛案，認為這堪認2人關係已非一般朋友情誼，固不免令人起疑已逾普通男女之矩，而應受道德良知責難，然刑法通姦罪需以雙方業已從事姦淫行為為要件，即便2人共宿一室且曾有曖昧互動對話，最多僅能認定2人交情匪淺，甚或非僅止於普通朋友，然2人於案發當時是否確已發生姦淫行為，恐難以直接認定，全案不起訴。

(中時電子報)