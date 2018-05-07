五月天空好精彩！赤腹鷹來台、觀音山賞鳥伴自然

2018年05月07日 03:41 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

初夏天空，不僅有美麗夜空，也是赤腹鷹和東方蜂鷹過境來台！來觀音山走走吧！看美麗鳥兒悠遊大台北！盛夏來臨前，春過境猛禽返鄉潮即將畫上句點。為歡送這些過境猛禽，交通部觀光局北觀處今日(5月6日)上午於觀音山遊客中心前廣場，隆重舉辦觀音觀鷹閉幕儀式，邀請大家齊聚觀音山，祝福遠道而來的鷹群返鄉過程一路平安，並期盼今年秋天鷹群帶著新家族成員再次踏上台灣這片淨土。

北觀處為推廣生態旅遊及環境保育辦理觀音觀鷹活動邁入第17年，台北市野鳥學會劉新白理事長表示，淡水河左岸的觀音山鄰近出海口，各類猛禽會過境觀音山再北返，是觀賞猛禽的好景點，也是這些春過境猛禽踏上北返歸途，進入海洋水域前的最後一座陸地山谷。每年清明節後到5月中旬，觀音山天空無比熱鬧著。跟我國其他觀察點僅能欣賞到較單一的猛禽相比，觀音山在猛禽種類調查成果上就顯得一枝獨秀。

北部觀音山，如一尊仰躺的觀音像。（北觀處提供）

台灣猛禽研究會陳恩理理事長也說到，台灣記錄過日行性及夜行性猛禽共有45種，觀音山從1992年到現在共記錄了31種猛禽。從今年3月中旬開始到5月初則記錄了14種猛禽，包括：赤腹鷹、灰面鵟鷹、魚鷹、東方蜂鷹、日本松雀鷹、北雀鷹、遊隼、黑鳶、東亞鵟、蒼鷹、蛇鵰、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、林鵰，預期到5月底前都非常精彩，現在是赤腹鷹和東方蜂鷹過境的時間，只要天氣一放晴就有機會在觀音山看到過境猛禽，觀音山的生態資源相當豐富。

「『鷲』愛觀音山」現場遊客逾3000人一同參與盛會，各式闖關遊戲、DIY手作。（北觀處提供）

今年活動焦點首度邀請香港「生態教育及資源中心」來台參展，該中心近年辦理「香港麻鷹節」，在猛禽保育扮演重要角色，活動當天除了攤位展示外，還與台灣猛禽研究會對談兩地猛禽保育現況；另與三重郵局合作，推出限量版2018觀音觀鷹―猛禽明信片，活動當天現場參加三重郵局闖關遊戲民眾踴躍，500套明信片早早送完；珍愛地球響應無塑生活，特邀請TRUEGRASSES、米豆工作室等文創青年共組綠生活市集，發揮創意化腐朽為神奇；其他系列活動還有草根音樂會、猛禽生態導覽、親子同樂生態闖關、DIY手作、農夫市集、野望影展、觀音山文史導覽及摸彩活動等，讓大小朋友共享健康樂活的週末假期。

觀音山擁有約7,000年前台北文化人生活的考古遺跡，凱達格蘭族、平埔族世居於此，明末清初開始有漢民族在此落地生根，日據時代更是台北竹林種植的實驗農場，觀音山鮮脆可口、如水梨般口感的綠竹筍則是遠近馳名，數個家族持有的竹園已達上百年的種植歷史，堅持有機種植的農場和森林，也成了螢火蟲、獨角仙、鍬形蟲、穿山甲等動物的家，體驗豐富的自然生態何必緣木求魚。為了吸引更多民眾體驗觀音山的生態旅遊，並獎勵旅行社推出觀音山生態旅遊遊程，即日起至8月底前，民眾只要參加旅行社的觀音山生態遊程，出團前350名旅客每人均可獲得「鷲愛觀音山」紀念隨行杯或水滴杯1只。

此外，即日起至6月5日世界環境日止，北觀處更加碼推出「『鷲』愛好時光～觀音山小旅行」臉書抽獎活動，臉友可分享帶著心愛的玩偶走訪觀音山及北海岸的美麗景點出遊照，就有機會抽到精美獎品―「鷲愛觀音山」隨行杯及北觀處漁夫帽，名額20位。

(中時電子報)