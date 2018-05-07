5／7三大報頭條要聞

2018年05月07日 07:01 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●政黨惡鬥引發對立，根據旺旺中時媒體集團最新民調，無論國民黨或民進黨，都有近6成民眾對其表現不滿，自認政黨中立者已達56.6％，逾6成民眾希望台灣能形成超越藍綠、真為台灣著想的第三力量出現。

●美國白宮聲明，反對中國大陸試圖強迫私營企業使用特定政治用語，希望陸方停止威脅與脅迫美國的航空公司與人民。華盛頓此舉，對台灣雖是好事，但因陸美貿易戰首輪協商甫破局，時間敏感之餘，也引發外界臆測，美國似乎有重打「台灣牌」的意味。只是看在台灣眼裡，切莫高興太早，畢竟在陸美角力的棋盤上，台灣只能小心再三，才不會惹火上身。

●美國國務院「亞太經濟合作會議」（APEC）前資深官員王曉岷表示，美陸貿易戰將是一場持久戰，台灣在貿易和投資上應更加多樣化，主動加強與美國的貿易關係，並增加迫切感吸引外國投資。

●「吳茂昆，不知廉恥」、「吳茂昆，德不配位」，教育部昨召開課審大會，全國教師工會總聯合會20多位教師闖到會場抗議，他們被擋在門外，但仍高喊「吳茂昆下台」的口號，並由代表全教總的3位課審委員將訴求送到吳茂昆手上。

◎旺報

●大陸吸引台師範圍進一步擴大，除先前向台灣的流浪土博士招手後，近期正以福建等地做試點，盼能吸引台灣的技職教師，如美容、觀光，不須具備博士學位，只要有技職教育經驗與台灣相關證照，即可到大陸技職學校任教，待遇比照台灣的大學教師，以此幫大陸填補技職教育，與解決郊區新設分校師資缺口的問題。

●美國在台協會主席莫健（James Moriarty）4日表示，過去一年來兩岸關係發展較不正面，美國政府內外包括國會議員，都擔憂中國對台灣施壓加劇；但他重申了美國在台灣問題上的原則，即美國堅持一個中國原則，同時支持《台灣關係法》。他說，美國在兩岸問題上保持中立，這個政策並沒有在川普總統上台後改變。

●中美經貿磋商4日於北京落幕後，兩方持續熱線。中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪5日晚間，應約與新任美國國務卿蓬佩奧通電話，雙方表示將就經貿等有關問題保持密切溝通。大陸學者包承柯認為，過程中雖不免有紛擾產生，但雙方後續經貿談判將逐漸限縮，往兩國能夠「自己小範圍解決」、「細水長流慢慢談」的方向前進，因為中美都清楚，經貿磋商不能談崩，且若因此影響全球供應鏈，也會自損。

●2018年波克夏公司股東大會在美國當地時間5日於奧馬哈舉行，來自全球數以萬計投資者前來朝聖「股神」巴菲特。被提問看待大陸市場投資時，巴菲特指出，今天美國很多投資人錯過大陸的機會，當然可能是對現在觀感還不適應，覺得投資大陸看起來太複雜、太難，加上大陸市場情況有所不同，但認為這些投資人應把他們的目光引向中國。

◎工商時報

●台股上市櫃企業去年狂賺2.2兆元，根據各公司股利政策，預計配發現金股利上看1.3兆元，雙創新高；外資篤定奪下至少5,000億元現金股利。且鴻海、台泥等股利大咖尚未公布股利，外資今年極有機會豪取超過5,500億元現金股利。

●為加速企業投資智慧化機械設備，導入智慧製造，據悉，財經二部已達共識，將提出產創條例修法，祭出營所稅投資抵減租稅優惠工具，若企業在當年度適用優惠抵減率為5％，分三年則抵減率為3％，企業可二擇一，預計自107年7月上路，110年6月落日，共執行3年。

●國發會主委陳美伶昨（6）日表示，研商多時的《新經濟移民法》草案，政策方向已確定，將以吸引外國數位經濟人才、中階技術人才為目標，以紓解我國中、高階人力短缺及人口負成長問題。賴揆將在周三召開專案會議正式拍板，於下周對外說明，6月公布草案，9月送立法院審議。

●《華爾街日報》引述消息人士報導，沙烏地阿拉伯已放棄長久以來擔任全球能源市場穩定力量的角色。在王儲沙爾曼親王（Mohammed bin Salman）策畫下，沙烏地阿拉伯全力拉升油價，目標是在今年達到至少80美元，俾以增加收入來推動國內經濟改革。

(中時電子報)