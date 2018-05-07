NBA》杜蘭特38分轟翻鵜鶘 勇士晉級就差一步

杜蘭特(右)7日攻下全場最高38分，另有9籃板、5助攻。(美聯社)

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中時電子報
如同勇士總教練科爾預期，柯瑞G4重新找回手感。(美聯社)

衛冕軍勇士這次決心不給鵜鶘任何機會了！靠著杜蘭特轟進全場最高38分，加上柯瑞及時找回手感，投17中8、貢獻23分，勇士7日無視客場壓力，輕鬆以118比92痛扁鵜鶘，3勝1敗宣告聽牌，晉級西區冠軍賽就差一步。

勇士總教練科爾7日選擇改用伊戈達拉取代前役麥基的先發位置，這次變陣幫助勇士在G4一開賽就火力全開，尤其是杜蘭特，打完首節，勇士就已取得15分領先，不過鵜鶘次節稍有振作，上半場結束，勇士仍以61比54領先。

抓住鵜鶘第3節三分外線繼續失準，且頻頻出現失誤，勇士下半場重新擴大領先，甚至打到最後8分鐘，一度領先到25分，儘管鵜鶘仍想追分，但靠柯瑞最後3分39秒的三分命中，勇士113比87大幅領先，球賽勝負提前底定。

勇士能在此役狂掃對手，除了杜蘭特、柯瑞兩大主力發威，更重要的是防守出色，成功控制鵜鶘的投籃命中率只有3成64，更把鵜鶘前役兇猛的三分火力，壓制到投26中4，僅有1成54命中率，也讓鵜鶘全場出現19次失誤。

安東尼戴維斯雖替鵜鶘貢獻26分、12籃板，但他投22中8，包含三分球3投0中的手感欠佳，更有6失誤，米洛提奇也陷低潮，全場投7中1、僅拿7分，接下來西區準決賽G5將於9日回到勇士主場進行，鵜鶘已無退路！

(中時電子報)

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