NBA》如何守住詹皇？布萊恩、喬丹看法大不同

2018年05月07日 08:01 中時電子報 盧品青

東區季後賽前兩輪，騎士隊「小皇帝」詹姆斯已經打了超過10戰，他看起來總是在逞匹夫之勇，卻有場均34.8分與54.7%投籃命中率。到底為什麼詹姆斯那麼難守？名人堂球星布萊恩(Kobe Bryant)指出，要看住詹姆斯大概只剩一個辦法。

「重點是不可以讓詹姆斯進攻左路，他每次的致命一擊都是從左邊發動，他左側的拔起跳投非常厲害。換成我來守，我會設法干擾他的左路。」

布萊恩分析了詹姆斯的進攻方式：「原本是倚仗隊友頻繁的掩護，大量使用擋拆，讓他從35呎外直切禁區。但現在他們不是這樣了，詹姆斯更常從罰球線兩側與底線進攻，在那些位置他帶個一兩步就能拔起投籃。」

「老皇帝」麥可喬丹(Michael Jordan)幾年前也曾做出評論：「若是我來守詹姆斯，我會逼他進攻左路，因為他在左路主要是以跳投為主。如果他攻右路他就會直搗禁區，在那裡我是擋不住他的。」

所以這形成有趣的問題，布萊恩要封住詹姆斯的左路，喬丹想封右路，怎麼會兩人剛好相反？

以場上的數據來說，喬丹與布萊恩說的都對，因為詹姆斯攻左路時更常跳投，攻右路習慣往內切。不過詹姆斯近年的中距離命中率愈來愈高，關鍵進攻也時常從左路發動，騎士隊的射手會在右翼待命，讓詹姆斯必要時可以傳球。

中距離再準也不會比籃下準，因此喬丹寧願與詹姆斯對賭投籃；布萊恩則認為，比賽的關鍵時刻，左路進攻、能投能傳的詹姆斯才是最危險的。無論如何，已經吞下3連敗的暴龍，對詹姆斯的進攻必須快點想出對策。

(中時電子報)