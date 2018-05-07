蔡英文發豪語 網崩潰喊「拜託饒過台灣人吧」

2018年05月07日 08:05 中時電子報 謝雅柔

離岸風電遴選結果上月底出爐，蔡英文總統5日指出，這是台灣第一次對離岸風電進行大規模、有系統性的開發，將會帶來將近1兆元的投資額，並創造2萬個優質工作機會。然而，這席話被網友噓慘，並紛紛表示「2025到底是什麼神秘數字 什麼都2025」、「2025你還在嗎？廢話連篇」、「又是2025！妳現在快下去民進黨還有點救，拜託饒過台灣人吧」。

蔡英文總統日前到苗栗竹南龍鳳漁港視察由上緯新能源去年4月在龍鳳港外海完成兩座示範離岸風力發電機組。蔡致詞時表示，第一和第二階段的風場完成遴選，經過2年來的努力，台灣的離岸風電發展已進入新階段，接下來還有籌設許可，政府會用最好的行政效率來處理，協助所有廠商，在2025完成合計5.5GW的風能開發。

此外，蔡說5.5GW離岸風，將會帶來將近1兆元的投資額，這些並非虛幻的數字，而是具體的供電、訂單和就業。她說離岸風電開發為系統、材料、機電廠商帶來發展契機，更可以提高海事工程能力，估計離岸風電事業可在2025年前創造2萬個優質工作機會。

然而，網友對於蔡英文這番豪語不以為然，並留言表示「你2020應該就不見了」、「還好我對幹話免疫了」、「人家拍部電影就一萬多個了 你還在2025年」、「甚麼都2025才能實現 到時候你不都屁股拍拍走人了」、「這工作機會還真貴」、「直接花兩兆發給全民不是更好」、「您2018年底就要準備要被鬥臭了 還想2025？」、「2025年你還在？」、「又是2025 妳現在快下去Dpp還有點救 無能是沒藥醫的妳還獨裁。拜託饒過台灣人吧」。此外，也有網友點出小英為啥是說2025年，因為2025小英已經卸任了，沒達成目標就能把錯推給下任總統。

(中時電子報)