步長灘島後塵？台灣3大觀光離島擬「總量管制」

「睡美人、哈巴狗」是遊綠島必訪景點。（本報系資料照/莊哲權攝、讀者提供）

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睡美人、哈巴狗」另一側是垃圾場，而旁邊就是大海。（本報系資料照/莊哲權攝、讀者提供）

菲律賓度假天堂長灘島因長年湧入大批觀光人潮，陷入生態環境浩劫，髒亂污染程度被形容為「糞坑」，當局政府今年宣布封島並將限制觀光人數。時序邁入初夏，台灣的綠島、蘭嶼、小琉球是知名觀光離島，但人潮、錢潮帶來的負面影響也不少，交通部觀光局正評估綠島、蘭嶼及小琉球施行總量管制，緩解島嶼永續發展難題。

今日自由時報報導，交通部觀光局指出，即將在7月開放的金門大膽島、烈嶼鄉（小金門），將實施遊客總量管制；蘭嶼、綠島和小琉球等3離島也正衡量是否跟進，將列為下半年台灣當代觀光旅遊論壇的提案討論。

到小琉球和海龜一起潛水玩自拍，是難得的人生體驗。（本報系資料照/鵬管處提供）

台灣3大觀光離島擬總量管制，也讓當地出現兩派意見。台東縣長黃健庭表示，綠島旺季的大批人潮使得旅遊品質變差、帶來土地負擔，認同先評估地方業者的最大接客能量，以維持觀光服務水準；但綠島鄉長鄭文仁則反對說，綠島觀光只有半年生意，若管制恐引旅遊業者反彈。

小琉球今年5月將召開鄉民座談會，討論是否跟進遊客總量管制；但屏東縣政府觀傳處長黃建嘉提出彈性方案，建議針對特定景點實施即可，例如小琉球潮間帶的「自然人文生態景觀區」，不需管制整座島嶼人潮。

(中時電子報)

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