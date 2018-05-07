NBA》死亡五小陣容攻守全面 科爾：G5續用

勇士柯瑞快攻上籃，鵜鶘球員早已追趕不上。(美聯社)

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中時電子報

勇士總教練科爾在西區準決賽G4捨棄高大中鋒，改派柯瑞、克雷湯普生、杜蘭特、伊戈達拉與卓雷蒙格林的「死亡五小」先發陣容，最後痛宰鵜鶘26分宣告聽牌，科爾強調這套先發陣容攻守全面，更預告G5還會繼續使用！

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「柯瑞直到G2才告復出，所以G3我們用了另一套陣容，但效果明顯欠佳，」科爾表示，「每當球隊遭遇困境，我們都會擺上這個五小陣容，總會帶來幫助，但今天派上死亡五小並非因為陣容，而是他們更努力、更專注。」

科爾強調，這套死亡五小，上場5人是球隊中最好球員，任何人擁有這些球星，都會讓他們先發，「可是我上場並不想用這套陣容先發，因為想讓柯瑞慢慢適應比賽，這套陣容的基礎是利用掩護製造機會，我想先看柯瑞狀況再說。」

「我們很可能在G5續用這套陣容，事實上我可以先告訴大家，周三我們會讓死亡五小先發，」科爾表示，「我想在這套陣容當中，伊戈達拉太重要了，特別是在防守與組織方面，他的表現讓我想起昔日公牛時期的皮朋。」

柯瑞賽後也稱讚死亡五小陣容攻守俱佳，「賽前我們並不知道會排這樣先發陣容，但這樣的陣容，我們每個人都能組織，防守也能彼此照應，我們一開賽就可利用攻守兩端的優勢，把比賽節奏掌握在我們這邊！」

(中時電子報)

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