MLB》超級新秀再見轟 洋基橫掃印地安人

2018年05月07日 09:01 中時電子報 盧品青

Comeback Kid. pic.twitter.com/fuhJBFEm4f — New York Yankees (@Yankees) 2018年5月6日

洋基又贏球了。7日藉著菜鳥二壘手托瑞斯(Gleyber Torres)的再見全壘打，以7-4逆轉打敗印地安人。洋基開季雖有些顛簸，然而近16戰15勝的氣勢，若不是美東龍頭紅襪也一直贏球，差點就被洋基追上。

比賽打到9局下半，洋基尚以3比4落後，希克斯(Aaron Hicks)與沃克(Neil Walker)兩人連續安打追平比數。這時洋基換上史坦頓(Giancarlo Stanton)代打，史坦頓原本今日休兵，教練團給了他一個當英雄的機會。

不過這時1人出局，沃克還在二壘，所以印隊投手歐泰洛(Dan Otero)直接保送史坦頓。接著輪到第九棒的托瑞斯，他前5球打到兩好三壞，歐泰洛第6球跟他直球對決，被打成再見3分炮。

當然這個時候只要一支安打也能結束比賽，只不過托瑞斯很需要這一轟。21歲的托瑞斯開季前被視為洋基的頭號新秀，但在春訓失常，開季被降到3A。結果他4月底才首登大聯盟，出賽15場的打擊率高達0.327，在他出賽期間，洋基14勝1敗，總教練波恩(Aaron Boone)賽後對他讚不絕口。

洋基先發投手吉爾曼(Domingo German)6局9K無失分，但洋基是逆轉勝的，所以勝投被牛棚投手席瑞夫(Chasen Shreve)撿走。

洋基近來已橫掃雙城(4連戰)、天使(3連戰)、印地安人(3連戰)，除了上月底敗給太空人的一戰，他們在9連勝後目前又有6連勝。

(中時電子報)