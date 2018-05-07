男帶女友甜蜜逛服飾店 店員睹「不能說的秘密」超掙扎

2018年05月07日 08:55 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

服務至上，是服務業恪守的職業態度，但發現男性客人劈腿，同為女性的店員會選擇保守秘密嗎？一名女店員在網上抱怨，指出有名男性熟客，短短2天帶不同「女友」光顧店裡，還不斷擠眉弄眼打暗號，店員當下心中超掙扎要不要揭穿渣男真面目，「祝這男的早日ㄅㄧㄚˋ ㄎㄤ！！！」

一名服飾店店員在《Dcard》發文，表示近日一對情侶到店裡消費，原po看男方，立即認出他2天前才「手牽手」帶另名女子買衣服，就在原po覺得事有蹊蹺時，這時男子站在「女友」後方，瘋狂對店員打暗號，等到情侶走出店外後，男子又佯裝東西忘了拿，跑回來跟原po拜託「下次我另一個女朋友來買衣服的時候，不要跟她說今天的事…」

當下原po心中上演拉鋸戰，直說心裡一直很掙扎，到底要不要揭穿渣男真面目，但她最後還是沒有公開客人劈腿事實，「因為我還是覺得，不要去插手別人的感情事…」，但原po也氣憤地說，「下次再讓我遇到那男的，我絕對掐死他！」

Po文一出，引起女性網友公憤，怒批「乾這X男人…自己的事憑什麼要別人幫你負擔」、「那男的臉皮真夠厚…這種話好意思說…」、「我沒辦法忍，壞人姻緣會有報應」。也有網友回覆「雖然劈腿很該死，但是做服務業的保護客人隱私是一種職業道德」、「重點是小三不知道自己是小三欸，超酷的」。

(中時電子報)