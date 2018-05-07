男帶女友甜蜜逛服飾店 店員睹「不能說的秘密」超掙扎

服飾店員發現男熟客「劈腿」，心中又氣憤又掙扎。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

服務至上，是服務業恪守的職業態度，但發現男性客人劈腿，同為女性的店員會選擇保守秘密嗎？一名女店員在網上抱怨，指出有名男性熟客，短短2天帶不同「女友」光顧店裡，還不斷擠眉弄眼打暗號，店員當下心中超掙扎要不要揭穿渣男真面目，「祝這男的早日ㄅㄧㄚˋ ㄎㄤ！！！」

一名服飾店店員在《Dcard》發文，表示近日一對情侶到店裡消費，原po看男方，立即認出他2天前才「手牽手」帶另名女子買衣服，就在原po覺得事有蹊蹺時，這時男子站在「女友」後方，瘋狂對店員打暗號，等到情侶走出店外後，男子又佯裝東西忘了拿，跑回來跟原po拜託「下次我另一個女朋友來買衣服的時候，不要跟她說今天的事…」

當下原po心中上演拉鋸戰，直說心裡一直很掙扎，到底要不要揭穿渣男真面目，但她最後還是沒有公開客人劈腿事實，「因為我還是覺得，不要去插手別人的感情事…」，但原po也氣憤地說，「下次再讓我遇到那男的，我絕對掐死他！」

Po文一出，引起女性網友公憤，怒批「乾這X男人…自己的事憑什麼要別人幫你負擔」、「那男的臉皮真夠厚…這種話好意思說…」、「我沒辦法忍，壞人姻緣會有報應」。也有網友回覆「雖然劈腿很該死，但是做服務業的保護客人隱私是一種職業道德」、「重點是小三不知道自己是小三欸，超酷的」。

(中時電子報)

敬鵬惡火殉職人數增至6人 勇消林… 都是喝酒惹的禍 借錢不成反喪命

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。