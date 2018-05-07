NBA》批班西蒙斯投籃太醜 布萊恩：打掉重練

2018年05月07日 09:08 中時電子報 黃及人

才剛在自己新節目當中指點爵士射手米契爾的「小飛俠」布萊恩，這次的目標轉為本季新人王大熱門班西蒙斯，他建議西蒙斯應該提升自己投籃能力，且要從基本做起，在布萊恩看起來，西蒙斯的投籃不僅效率太低，也很難看！

「即使從美學的角度來看，我都認為班西蒙斯應該把他的投籃重練一遍，」布萊恩說，「我覺得比賽可不能那樣打。」這些話出自布萊恩口中，恐怕沒人可以反駁，畢竟布萊恩的出手姿勢相當飄逸優雅，流暢度更是一流。

班西蒙斯雖然本季投籃命中率高達5成45，卻沒投進任何三分球，罰球命中率也低到5成60，因為他大部分的進球都靠切入，完全不具應有的外線火力，所以塞爾提克總教練史蒂文斯在東區準決賽針對他的防守策略就很單純了。

史蒂文斯特別針對班西蒙斯做出防守布置，盡量放出外圍空檔讓他出手，然後切斷他跟其餘七六人球員的聯繫，造成他在東區準決賽徹底失常，3場比賽下來，他的平均場上正負值，竟是難看的負18.3，欠缺外線火力弱點明顯。

幸好班西蒙斯年僅21歲，就算今年季後賽止步第2輪，他還有時間可以好好磨練自己投籃技巧，一旦他找到外線投射準頭，他將變得更難防守，布萊恩的建議雖然不太中聽，卻是徹底點破西蒙斯的當前困境。

(中時電子報)