都是喝酒惹的禍 借錢不成反喪命

2018年05月07日 09:35 中時 翁聖勳

現場留有香菸菸蒂及酒瓶。（翁聖勳翻攝）

40歲鄧嫌有竊盜前科，訊後警方已依殺人罪將鄧男移送嘉義地檢署偵辦。（翁聖勳翻攝）

嘉義縣台18線阿里山公路上吳鳳公園昨日驚傳命案。36歲蔡姓男子與40歲鄧姓友人相約吳鳳公園喝酒，過程中疑似蔡姓男子開口向鄧男借款遭拒，兩人發生扭打，蔡男遭鄧男以拳頭毆打臉部倒地後，鄧男隨即離去。直到晚間5時多，蔡男母親不見兒子返家，才在住家附近公園找到斷氣的兒子，因而報警。鄧嫌晚間7時多返回現場查看時，因死者母親指認遭員警當場逮捕，訊後7日上午依殺人罪將鄧男移送嘉義地檢署偵辦，蔡男確切死因將待上午檢察官及法醫相驗。

中埔分局義仁派出所6日晚間6時多獲報，中埔鄉義仁村吳鳳公園內有人臉部受傷死亡，員警立即趕往現場，剛好遇見晚間7時多重返現場查看的鄧嫌，被死者母親當場認出「白天就是他跟我兒子喝酒」，遭警方當場逮捕，鄧嫌偵訊時矢口否認犯行，後經警方突破其心防才坦承犯罪行為。

警方調查指出40歲鄧嫌有竊盜前科，6日上午8時多，鄧嫌先買了米酒2瓶及香菸與蔡姓死者相約在吳鳳公園內飲酒聊天，由於死者出門前先向其母親索討新台幣120元不成，轉向鄧男借錢，但鄧男身上僅有1千元因而拒絕，雙方發生扭打衝突。

鄧嫌表示，蔡姓死者一開始先以皮帶抽打其背部2下，他才還手以拳頭毆打蔡男臉部，見蔡男倒下後就自行返家，但不知道他已死亡，直到傍晚5時50分許死者母親廟會活動後返家找不到兒子，才到公園尋找，卻發現兒子臉部受傷流血，倒臥血泊之中，才立即報警處理。

(中時 )