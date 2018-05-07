MLB》二刀流回來了！大谷翔平登板奪第3勝

2018年05月07日 09:37 中時電子報 盧品青

Those Ohtani breaking balls. 😱 pic.twitter.com/SjYu2xTq9i — MLB (@MLB) 2018年5月6日

天使隊「二刀流」大谷翔平7日登板對戰水手，繳出6局失2分的優質先發，還有6次三振，加上隊友火力全開，終場以8-2獲勝。大谷摘下第3勝，距離他上一場勝投幾乎隔了30天，宣告他右手的那把刀(右投左打)再度甦醒。

大谷因腳踝不適跳過一次先發輪值，他前次登板是在4月25日，他那次5.1局被打4分無關勝敗(天使贏球)。前一場勝投則要追溯到4月9日。

天使隊寇薩特(Zack Cozart)、克里斯楊(Chris Young)、卓奧特(Mike Trout)皆敲出全壘打，其中卓奧特的是3分炮，讓大谷一度取得6比0的優勢。

7局下，大谷挨了水手海利(Ryon Healy)的2分炮，又投出一個保送之後被換下。他總共用了98球，只投出兩次四壞，接替的3位投手也都沒有再失分。

卓奧特今日極為勇猛，4打數3安打，包括1支3分炮(第12轟)、1次盜壘，還有一次精采守備。5局下他在中外野撿球後直傳三壘封阻跑者蓋梅爾(Ben Gamel)，三壘審第一時間判定安全上壘，但後來主審改判為出局，挽救了大谷的失分危機。

天使捕手芮維拉(Rene Rivera)說：「今天大谷用上全部的武器，曲球、滑球、指叉球，他直球的狀況很好。」芮維拉自己敲兩安，灌進3分打點，也立了大功。

水手「菲利王」賀南德茲(Felix Hernandez)英雄落難，主投5.2局被打5分吞下敗投，本季自責分率是較差的5.28。大谷翔平獲勝之後，自責分率降到4.10。

(中時電子報)