植物人滿床 創世台東院園遊會募款籌擴建經費

創世台東分院辦理公益園遊會，透過復古童玩為擴建床位募款。（莊哲權攝）

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創世台東分院辦理公益園遊會，透過復古童玩為擴建床位募款。（莊哲權攝）
創世台東分院辦理公益園遊會，透過復古童玩為擴建床位募款。（莊哲權攝）

安置植物人的創世基金會台東分院該院37床位已經滿床，目前仍有13名花東地區的植物人等待入住，擴床計畫刻不容緩，為協助擴建，縣內50多個愛心店家、社團參與「細漢欸時陣」公益園遊會，透過復古童玩遊戲募款，希望明年農曆年節後可完工入住。

創世台東院長王玉鳳表示，該院4年前12月成立後，37位已經滿床，目前仍有13名花東地區的植物人等待入住，其中還有花蓮一家安養院即將吹熄燈號，1位植物人有迫切入住需要， 擴床計畫刻不容緩，去年開始著手規畫、整修2樓空間，預計可再增加33床，初估擴建軟硬體設備需1200萬元，擴建經費迄今僅募得1成。

6日下午的「細漢欸時陣」公益園遊會，，遠從外縣市前來共襄盛舉的畫糖叔叔謝永清以糖為原料、木棒為畫筆，做出兔子、佩佩豬、史奴比等多樣形狀，讓小朋友看了都捨不得吃；千義陀螺師傅彭順旺則教小朋友打傳統陀螺，更站上舞台表演各式陀螺玩法，成功吸引親子目光，家長趁機回味兒時，小朋友更是玩得開心。

另外還有幸福棉花糖林良銘及與縣內50多個愛心店家、社團一起參與，吸引上千名親子前來懷舊復古玩遊戲，大家也發揮愛心，希望對植物人安養需求略盡棉薄之力。

(中時 )

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