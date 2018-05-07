民進黨分手柯P？她建議自提人選外的第三條路

2018年05月07日 10:14 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

2018九合一選舉選情加溫，民進黨北市是否禮讓柯文哲更是各方關注焦點，傳黨中央今將徵詢蘇煥智、姚文智等人，最快月中有定奪。綠營基層擔心，若自提人選，恐怕喪失中間選票，年輕選票也崩盤，讓國民黨丁守中得利。曾經在北市府擔任機要秘書的韓綺霄建議，其實，民進黨還有第三條路可走，那就是～禮讓社民黨候選人范雲。

港媒分析，許多綠營基層仍認為最後會禮讓柯P，民進黨展開徵詢，是要讓不滿柯P的綠營支持者有情緒宣洩的地方。但若安撫動作草草帶過，最後還是禮讓柯，基層恐會大反彈。

韓綺霄今天投書《上報》指出，民進黨高層擔憂，自推人選有高度戰略風險。不管是柯當選從此成為脫離綠的獨立強大勢力，或者丁守中當選進而讓國民黨收復雙北，皆是民進黨高層最欲避免的大格局結構變化。

韓綺霄說，從民進黨角度來看，柯文哲造成最大的麻煩，即是他在民進黨的支持下，卻把盟友當政敵，甚至否定民進黨核心理念，亦即台灣主體的進步價值。在這個意義上，理念親近甚至更為溫和進步的范雲，或許是戰略上最好的緩衝。

她強調，過去兩年的施政，民進黨遭受強大的質疑，已失去了理念的光環，反而成為網民暱稱的「資進黨」、反平權的失望政黨，這對依恃著進步理念起家的政黨來說，是個失去政權的開端，這也是時代力量仍能發揮影響槓桿的原因。如果禮讓范雲參選台北市長，將會是民進黨重回進步理念的重大宣示機會，進一步鞏固2020、涉及進步理念與台灣價值的選舉。

(中時電子報)