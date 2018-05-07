老公不舉卻「偷情100次」 大老婆蒐證淚告反GG

人夫「不舉」卻與搞婚外情，遭判刑仍與情婦幽會。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

知名福州魚丸店黃姓前股東自稱不舉10多年，無法跟妻子行房，7年前卻與越南籍阮姓女廚工發生性關係，還生下私生子。豈料偷情事蹟曝光，黃與情婦遭判刑仍繼續幽會，黃妻錄到老公通姦錄音檔「搞了100次」，憤而求償，自己反而吃上官司，被檢方依妨害秘密罪起訴。

據先前判決書，黃姓男子擔任知名魚丸店股東時，帶阮姓女廚工的兒子外出遊玩，被正宮懷疑與阮女有染，黃妻將丈夫及阮女兒子的DNA送去檢驗，發現老公果真與女廚工私通產下一子。黃男、阮女坦承在發生多次關係，被法院各判刑4月，得易科罰金12萬元確定。

黃男離家出走，改開計程車維生，敏銳的黃妻察覺到老公與阮女藕斷絲連，在車上放錄音筆蒐證，果然錄到證據，黃男仍繼續與阮女約會，錄音筆還錄下火辣對話內容，包含「搞了100次」、「準備要進來了」、「我跟你關係已經7年8年了」等語。黃妻怒不可遏，向這對「偷腥男女」求償1000萬元。

蘋果報導，黃男辯稱，和阮女僅發生一次性行為，辯稱為了兒子才保持聯繫，且黃男1300萬元財產也遭妻假扣押，他認為妻子求償不合理。高院考量黃、阮2人關係剪不斷、理還亂，須賠償黃妻110萬元，可上訴。另外黃妻在車上裝錄音筆，挨告妨害秘密罪，新北地檢署認定黃妻蒐證行為觸法，日前將她起訴。

(中時電子報)

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