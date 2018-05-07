不痛了！母親節暖心告白「媽媽我愛妳」 罹患3癌女童今晨離世

2018年05月07日 10:31 中時 郭韋綺

小小年紀的湘云(右)化療剃光頭，飽受癌病魔折磨。(郭韋綺翻攝)

大家希望湘云早日康復回到校園無那已無法達成願望了。(郭韋綺翻攝)

師生寫祈福卡集氣加油，湘云不敵病魔離世。(郭韋綺翻攝)

「不痛了。」因罹患腦癌，高雄市橋頭區仕隆國小五年級女童邱湘云承受著3種癌症疾病的折磨，最近她癌細胞擴散病情加重，已住進高醫安寧病房，上周與媽媽在病房內過母親節說出「我愛妳」，讓邱母感動紅了眼眶，今天清晨湘云不敵病魔離世，讓她一心想返回校園的心願也無法達成；校方上午升旗時師生一同默哀與祝福，並為學童進行生命教育。

就讀小五邱湘云原是快樂健康女生，5年前因罹患腦癌仍按步就班到校上課，由於不斷進出醫院化療，讓她沒了頭髮、眉毛，幸有家人與同學的一路陪伴，抗癌之路展現出堅韌的生命力，獲選為今年高雄市慈孝家庭楷模，以及提報總統教育獎。

沒想到最近湘云病情惡化仍難敵病魔無情摧殘，近日已住進安寧病房，並裝上24小時嗎啡幫浦減輕痛苦。本月5日，她原歡喜要與家人、同學與校長，一起出席在鳳山行政中心大禮堂舉行的慈孝家庭楷模頒獎典禮，但因醫生判斷邱湘云狀況不佳、生命短暫。

教育局因此提前一天將慈孝家庭楷模當選證書與1萬元獎金送到安寧病房，與邱湘云與家人學校一起分享喜悅，「湘云，你得獎了，你真的好棒！」全校同學也一起為她集氣，盼她早日脫離病魔，回到最喜歡的校園。

不料病情急轉直下，湘云今天清晨拔管離世，讓家人和同學不捨與難過。校長蔡惠淑說，湘云承受著三種癌症疾病的折磨，第一個癌是髓母細胞瘤，第二個癌多形性膠質母細胞瘤，第三個癌非合何杰金式淋巴癌，右肺10公分腫瘤，骨頭、脊椎轉移，小小的身體承受著至少3種的癌症，是全台灣第2個多罹癌兒童個案，全校師生替她默禱希望她「到天上當快樂天使，不痛了」。

(中時 )