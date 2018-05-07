統測國文題目達8800字 全教產：對努力準備的考生不公平

2018年05月07日 10:32 中時 林志成

今年統一入學測驗（四技二專統測及二技統測）昨天結束，全國教育產業總工會今天發表聲明說，國文科題目字數達8800字，內容與課本、課綱完全無關，對於認真努力準備的學生真的太不公平。

全國教育產業總工會說，前天國文科考試結束，學生們從考場出來，紛紛抱怨國文科試題文字太多，光研讀試題就要花上許多時間，還要花時間閱讀作文說明，構思作文架構。高職學生的入學考試本就不太受人重視，在新課綱還未上路的此時，老師們看到這份考卷都有深深的挫折與無力感。

全教產表示，這次國文科出題方式與例屆試題或學校模擬試題不同，閱讀測驗型的試題總共22題，超過總題數（38題）一半。非閱讀測驗的題目中有四格漫畫，也有表格，乍看之下題目類型非常多樣，畫面也很活潑，但學生要在短時間內完全看完所有文字其實是很吃力的。

非閱讀測驗題目中，除了第11題第12題勉強與課本搭得上邊外，其餘沒有一題與課本相關。加上閱讀測驗本來就出自課外，總共38題選擇題的試題，只有二題與課本相關，其餘全是課外。

閱讀測驗不意外地出了科普類文章，文言文部份出了劉向的《說苑》及張潮《幽夢影》。這些文章篇幅雖不長，但《說苑》尚搭配四格漫畫，學生在理解文言文後尚需看漫畫再回答題目；加上這些題目都在30題之後，對於學生的閱讀耐性是很大的挑戰。

全教產說，今年考試的課程全屬舊課綱，新課綱也還沒實行。學生努力了三年，進了考場卻面對冗長的題目以及完全沒有印象的文字。對於第一線認真教學的老師來說，努力跟上進度，把課本裡的文章與知識傳授給學生，卻毫無用武之處。

全教產表示，如果說國文科考試是考「素養」，那麼課本與進度又算什麼？當入學考試國文科平均分數低於英數時，對於國文科老師與學生來說都是打擊。新課綱即將上路，升學考試又不得不面對，在這衝突之下老師與學生又該如何自處？

(中時 )