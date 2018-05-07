老花正潮！ 新北免費配老花鏡擴大舉辦

2018年05月07日 10:33 中時 葉德正

新北市府免費替長者配老花眼鏡再升級！今年再次利用無名氏善款，與新北市鐘錶眼鏡商業同業公會及北市、桃園、基隆、宜蘭275家眼鏡行建置「新北敬老眼鏡行」，為新北65歲以上長者免費驗光、配鏡。

新北市府7日舉辦活動開跑記者會，新北市新聞局也推出新一波文宣「老花正潮！」，媲美Vogue時尚大片的系列文宣有正經、有Kuso，用幽默態度鼓勵長輩，該帶老花眼鏡時就不要避諱。

新北市長朱立倫表示，免費為長者配老花眼鏡只是一個方式，去年活動透過驗光或眼部檢查，發現受檢長輩中有高達8成其實有疑似白內障，青光眼更從過去5.9％發現率，透過檢查大幅增加到將近15％，黃斑部病變也從過去的4％，發現已超過7％。

衛生局長林奇宏說，大多數的長者都會選擇到眼鏡行甚至直接在市場、夜市，看到適合的老花眼鏡就買回家配戴，這項政策去年推出就受到民眾熱烈響應、向隅者眾，今年從3月6日開跑迄今，已為超過4萬位長者驗光配鏡。

7日記者會上播放了側拍花絮，並邀請拍攝系列文宣的4位模特兒現身，由高齡91的時尚酷嬤郝雲娟搭配2位銀髮模特兒，新聞局並邀請到退休的前新聞局副局長邱顯仁跨刀此波文宣拍攝。

文宣主題以「老花正潮」宣告銀髮族的自信與魅力，鼓勵年長更要活出自我與個性。新聞局長張其強說，正向影響力量無窮大，他們發現很多老人家，因配了舒適美觀老花眼鏡，更樂意閱讀與學習3C新事物；又或者，看得清楚了，老人家更願意修飾自己的外表，外表變得好看了，開始願意走出家門，活得快樂且延緩老化。

新北市新聞局推出文宣中除時尚系列文宣外，還有一系列幽默廣告，如網路名言「男人就是要靠眼神」；開知名藝術作品「大衛像」與老花眼雙關語玩笑的「你再小，我都找得到」；主打主婦族群的「看不到優惠價？該來副免費老花眼鏡了！」，最後還以「投資理財有賺有賠，投資前看不清公開說明書」幽了金融商品廣告警語一默。

新聞局指出，凡設籍新北市65歲以上長者，且未接受去年配鏡服務，只要持身份證正本、健保卡或敬老悠遊卡至合作的敬老眼鏡行查詢，符合資格者即可免費配送老花眼鏡，相關資訊及敬老眼鏡行名冊，請上衛生局網站「新北敬老眼鏡專區」 http://www.health.ntpc.gov.tw/ 查詢，或電（02）22535078。

(中時 )