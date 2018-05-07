NBA》燈泡連線攜手轟51分 火箭宣告聽牌！

2018年05月07日 10:26 中時電子報 黃及人

少了主控盧比歐的爵士，還是很難闖過火箭這關！火箭7日靠著保羅27分、11籃板及5助攻，「大鬍子」哈登也有24分，終場100比87力退地主爵士，火箭取得3勝1敗聽牌局面，接下來西區準決賽G5在9日回到火箭主場進行。

火箭上半場就靠「燈泡連線」哈登、保羅輪流開火，一度領先地主爵士15分之多，甚至來到第3節，火箭擴大領先到19分，爵士卻不肯輕易投降，持續努力縮小落後差距，雙方火氣也在最後8分03秒徹底打了出來。

當時火箭中鋒卡培拉搶到進攻籃板，卻被米契爾緊抱住球不放，裁判吹了跳球，兩人卻在場上互飆垃圾話，當場各吹1次技術犯規，就連跑來抗議的火箭總教練丹托尼也被吹了T，爵士趁機縮小差距到只落後火箭5分。

不過火箭隨即先靠卡培拉補籃，接著阿里查投進三分球、保羅中距離命中、哈登「三分打」，回應一波猛烈的10比2小高潮，雙方差距重新擴大到兩位數，爵士接下來攻勢幾乎都遭卡培拉火鍋伺候，只好無奈迎接敗北事實。

光是保羅與哈登，就拿火箭全隊得分一半以上，只是不得不提卡培拉優異的捍衛禁區表現，他拿12分、15籃板及6火鍋，難怪表現備受火箭傳奇中鋒歐拉朱萬肯定，剛過33歲生日的塔克，也有11分、8籃板演出。

爵士則以米契爾25分、9籃板及4抄截表現最佳，英格利斯15分、8籃板，戈貝爾11分、10籃板。面臨淘汰邊緣的爵士，如今不僅盧比歐G5能否上場未定，替補後衛艾克薩也在第2節拉傷左腿，整體傷情更嚴重了。

(中時電子報)