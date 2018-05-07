NBA》燈泡連線攜手轟51分 火箭宣告聽牌！

火箭後衛保羅急停跳投，爵士中鋒戈貝爾封阻不及。(美聯社)

友善列印
中時電子報

少了主控盧比歐的爵士，還是很難闖過火箭這關！火箭7日靠著保羅27分、11籃板及5助攻，「大鬍子」哈登也有24分，終場100比87力退地主爵士，火箭取得3勝1敗聽牌局面，接下來西區準決賽G5在9日回到火箭主場進行。

火箭上半場就靠「燈泡連線」哈登、保羅輪流開火，一度領先地主爵士15分之多，甚至來到第3節，火箭擴大領先到19分，爵士卻不肯輕易投降，持續努力縮小落後差距，雙方火氣也在最後8分03秒徹底打了出來。

當時火箭中鋒卡培拉搶到進攻籃板，卻被米契爾緊抱住球不放，裁判吹了跳球，兩人卻在場上互飆垃圾話，當場各吹1次技術犯規，就連跑來抗議的火箭總教練丹托尼也被吹了T，爵士趁機縮小差距到只落後火箭5分。

不過火箭隨即先靠卡培拉補籃，接著阿里查投進三分球、保羅中距離命中、哈登「三分打」，回應一波猛烈的10比2小高潮，雙方差距重新擴大到兩位數，爵士接下來攻勢幾乎都遭卡培拉火鍋伺候，只好無奈迎接敗北事實。

光是保羅與哈登，就拿火箭全隊得分一半以上，只是不得不提卡培拉優異的捍衛禁區表現，他拿12分、15籃板及6火鍋，難怪表現備受火箭傳奇中鋒歐拉朱萬肯定，剛過33歲生日的塔克，也有11分、8籃板演出。

爵士則以米契爾25分、9籃板及4抄截表現最佳，英格利斯15分、8籃板，戈貝爾11分、10籃板。面臨淘汰邊緣的爵士，如今不僅盧比歐G5能否上場未定，替補後衛艾克薩也在第2節拉傷左腿，整體傷情更嚴重了。

(中時電子報)

NBA》遭鵜鶘球迷死亡威脅 格林：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。