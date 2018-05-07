台西希望教室傳唱烏克麗麗 偏鄉孩子愛上音樂

台西希望教室傳唱烏克麗麗，偏鄉孩子愛上音樂。（張朝欣攝）

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台西鄉學童音樂資源相對缺乏，家扶中心希望教室因此開辦烏克麗麗課程，斗六市烏克麗麗老師張庭維得知孩子的需要，義務擔任指導老師，7日舉辦成果發表會，偏鄉烏克麗麗樂聲飄揚，帶給孩子更多元的學習。

雲林家扶中心在台西鄉舉辦希望教室，提供國小學童免費課後輔導，除了輔導數學、英語等學科，還安排了繪畫、羽球、作文等才藝課程，其中最受歡迎的是烏克麗麗，指導老師張庭維總是帶給孩子滿滿的音樂與歡笑。

張庭維表示，2年前他到台西鄉教導孩子烏克麗麗，孩子都很害羞膽怯，一開始他也不知如何是好，後來家扶老師林立捷告訴他要與孩子先當好朋友，孩子才逐漸打開心防，進而快樂學習。

張庭維發現偏鄉地區音樂資源相對缺乏，很多孩子都是第1次接觸到烏克麗麗，有些孩子的音樂天分相當好，學習得很快，希望藉由音樂開啟孩子的另一扇窗，創造更寬廣的人生道路。

6年級黃佑梓說，希望教室每天有不同的輔導課程，烏克麗麗是他最喜歡的課程，去年與同學到虎尾鎮虎尾廳表演，站在舞台上的經驗讓他至今難以忘懷。

家扶主任廖志文指出，希望有更多像張庭維的熱血青年投入，帶給偏鄉孩子更多的文化藝術刺激，陪伴孩子在地扎根，同時活化社區學習風氣，讓台西希望教室成為社區的好夥伴。

(中時 )

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