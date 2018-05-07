抽換深澳報告內容 王鴻薇質疑綠不禮讓令柯P不安

2018年05月07日 11:01 中時 張立勳

台北市長柯文哲7日赴議會報告深澳電廠設立影響，市議員王鴻薇質疑，上周送到議會的報告指要台電提出替代方案，不過，今天報告內容，柯卻臨時抽換不敢講，恐怕是因為民進黨是否禮讓令柯很不安。王痛批柯不要把市民健康當籌碼，應該走自己的路，拒絕讓市民用肺發電。

台電公司今年針對深澳電廠提修正計畫，以環境影響差異分析報告方式，向環保署申請環評變更，2部裝置容量80萬瓩的燃煤超臨界發電機組，改為2部60萬瓩燃煤超超臨界發電機組，

柯文哲指出，變更內容雖然由燃煤超臨界發電機組，改為燃煤超超臨界發電機組，雖然發電效率比傳統機組高，但仍會排放各項空氣毒物，且與傳統燃煤機組差異不大，根據台電環差報告與中興大學教授莊秉潔模擬結果，都將對北市空氣品質造成惡化。

柯文哲說，燃煤電廠排放汞、砷、鉛等重金屬與戴奧辛，但台電公司環差報告中，沒有提出任何數據說明，也沒有辦理有害空氣汙染物健康風險評估。

此外，柯文哲指出，台灣能源政策沒有一個藍圖，中央政府預算編下去，不一定時間到了可以百分百完成，他認為，經濟部及台電公司至今尚未釐清在2025年能源配比下，深澳電廠開發的必要性。

柯文哲說，深澳燃媒電廠涉及空汙、健康風險、環境生態、電源開發供應影響重大，但國人對已通過的環差報告仍有質疑，建議中央回歸專業，專業問題專業解決。

他強調，深澳電廠使用煤為燃料，近年來北市府一直致力改善空氣品質，使PM2.5的年平均濃度已從2014年的19.6μg/m3，降至去年的15.3μg/m3，逐漸接近國家標準的15μg/m3，如果深澳電廠使用生煤發電，不僅會惡化空氣品質，也會抵消北市一直以來對空汙的努力。

柯文哲要求台電公司應提出完整數據，公開對國人說明，以專業解決問題，確保環境永續。

王鴻薇說，北市府上周送到議會的報告終於表態了，要台電提出替代方案，但柯文哲這2天對於民進黨要不要禮讓很不安，替代方案的要求在今天報告不見了，連替代方案都不敢講。

她說，市民的健康不是籌碼，做為一個台北市長要捍衛的不是選票，北市環保局曾在3月14日主張應退回重新辦理環評，結果柯不敢講，拜託市長要走自己的路、做對的事情，就要拒絕讓市民用肺發電。

(中時 )