防台灣人走私黃金 沖繩海關出新招

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中時

外國人走私黃金到日本的案件頻傳，沖繩海關2017年查獲犯案最多的竟是台灣人，大大重創台灣的國際形象。沖繩海關為防止急速增加的走私黃金案件，已引進「門型金屬探測器」嚴加取締，日本政府也修法提高罰則。

《沖繩時報》報導，沖繩海關2017年共查獲了46起走私黃金案件，是前1年的11倍，創史上新高，押收的黃金重達133公斤，約是前1年的5倍。以國籍來分，以台灣人為最多，共19人，其次是香港14人，大陸11人, 這3個地區占全部走私案的8成。

走私黃金進日本不會被追究刑責問題，只需補繳稅金及罰款，使得走私越來越猖獗。日本政府為抑止走私黃金，《修正關稅法》已將走私黃金的罰款額度從最高500萬日圓提高到1千萬日圓(約台幣275萬元)。若走私黃金的5倍價格超過1千萬日圓的話，最高將被處以黃金成本價5倍的罰金。

此外，沖繩海關新設的「門型金屬探測器」高約2公尺、寬約1公尺，只要探測到金屬就會亮紅燈並發出警告聲。過去日本海關採用的「攜帶型金屬探測器」在檢查全身時相當費時，新的機器只要旅客通過那扇門，就能瞬間確認全身上下是否有夾帶黄金等走私品。

沖繩縣至2月22日為止，已在那霸機場國際航站、大型郵輪停靠的那霸市若狹停泊處、新石垣機場等5處設置了「門型金屬探測器」，今後日本全國也將引進。那霸機場海關支署支署長譜久山修強調，「期待這兩項對策能有效地抑制走私黃金」。

(中時 )

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