台北松山素食部 服務東石港口宮香客逾半世紀

2018年05月07日 10:46 中時 張伊珊

2018．05．07 嘉義縣 ▲台北松山素食部成員約有50人，每年在媽祖壽誕日前進駐東石港口宮，免費準備點心飲品供香客品嘗。（張伊珊翻攝）

每年農曆3月，全台宮廟陸續為媽祖祝壽，但嘉義縣東石港口宮早期因地處偏遠，物資缺乏，導致前來進香的香客需自備食物果腹。有群來自台北市松山區的婦女，不忍見狀，便自發性組成松山素食部，進駐港口宮，服務香客至今已超過半世紀。

東石港口宮主委張萬傳指出，以前港口宮附近幾乎是農田，因位處偏遠，物資不易取得，因此前來參拜的香客多半要自己帶食物，或是要餓著肚子進香。多虧有台北市松山素食部，發揮人飢己飢精神，每年在媽祖壽誕日前進駐廟內，免費提供飲品點心，讓香客補充體力。

松山素食部召集人之一吳李月盆，儘管已高齡90歲，但她仍「很歡喜、做不膩」，跟著大家南下，進駐港口宮香客大樓近1個月，每天準備仙草蜜、綠豆湯與炒米粉等，看見許多香客吃得開心，紛紛向她道謝，自己也樂在其中。

吳李月盆回憶，在香客大樓尚未落成前，他們一群人還需借住附近學校過夜，盥洗相當克難。原本打算簡單煮就好，別像他們當年一樣餓肚子，沒想到越煮量越大，食材準備量皆達上百斤，而參與成員也越來越多，甚至有家庭出動4代人，前來共襄盛舉。

(中時 )