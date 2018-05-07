4年慈善助人逾千萬 向太驚揭秘辛「強姦式的捐借」

2018年05月07日 10:47 中時電子報 吳品瑤

香港電影大亨向華強因演出《賭神》系列電影，而獲「龍五」外號，而她的老婆「向太」陳嵐近年比他更紅，多次直言重轟周星馳、張柏芝而為人所熟知，事實上，她私下相當有善心，經常出錢出力幫助弱勢，今她在微博po文，透露4年來捐借總數達千萬，有些是她心甘情願仗義幫助，但也驚爆有些時候「是被逼、強姦式的借與捐」，揚言未來不再心軟。

向太表示開設微博帳號4年，歷經「水軍攻擊，黑粉葬話連編」，但也引來許多正義人士跑來相助，對此她直呼幸運，感謝鐵粉的支持、鼓勵與關心，向太也不諱言「我大V幫人轉發推動廣從未收過任何費用，卻因捐錢、發紅包、推廣微博、借助有急需用錢的真粉，總數加起來應有過千萬了」，多數時候她都是開心捐借，但也有些「是被逼、強姦式的借與捐」，讓她感到不舒服。

向太也說，很多大師告誡她，不高興、不心甘情願的情況下，「捐與借錢都是造業(造孽)」，而「業」是眾生輪迴的依據，她也檢討自己「其實不管是開心還是難過的事，都是自己種下了因才結出的果」，因此想來秉持心存善念不做壞事、不傷天害理，保持高EQ，散發正面思考正能量，「因為即使我是馬雲、李嘉誠、馬華騰，我也幫不上全世界需要幫助的人，我心就坦然了！」決定「不再糾結、不再心軟、也視而不見了……原諒我吧」，多數網友對於她只幫想幫的人的想法，表示贊同，甚至有人站出來作證，感念直呼「向太幫助過我，我一直銘記於心」。

(中時電子報)