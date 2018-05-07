媽媽要保重 徒手治療擺脫腰椎滑脫痠麻痛

2018年05月07日 10:55 中時 柯宗緯

第2式「臀大肌訓練」為在有支撐的軟墊上俯臥，單膝屈曲，縮腹慢慢將彎曲腳之大腿抬離床面，抬起時腰椎不可出現過度拱起。（柯宗緯攝）

該名婦人腰椎滑脫接受徒手治療矯正，滑脫幅度獲得明顯改善。（柯宗緯翻攝）

高雄50歲家庭主婦曾因打掃滑倒跌坐，導致10年來飽受腰部酸痛、腳麻所苦惱。日前就醫檢查確診是第2級腰椎滑脫併有狹窄，經1個月徒手治療矯正脊椎，滑脫幅度獲明顯改善至第1級，終於擺脫痠麻痛困擾，讓她直呼「這是今年最棒的母親節禮物了！」

收治這名婦人的「活力得中山脊椎外科醫院」物理治療師楊書念指出，腰椎滑脫常發生在腰椎第4至第5節、腰椎第5節至薦椎第1節間，退化性滑脫好發於50歲以上女性，症狀包括背肌僵硬、或兩側性腰痛，尤其久站、走遠及提重物時症狀會加劇，以及坐骨神經痛，病人常感覺兩側性臀部、下肢出現痠、麻、抽痛、無力等神經症狀。

他提及，引起腰椎滑脫主因是外傷及長期姿勢不良、過度負荷，導致腰椎退化，一旦腰椎結構變弱，就易滑脫。一旦曾發生跌坐或長期負重工作後出現以上症狀則要特別小心，建議盡早至醫院檢查、治療，以免情況惡化。

他說，除傳統復健治療電療和腰椎牽引來改善外，更可積極採取徒手治療、運動治療和姿態矯正等3個「撇步」來調整已滑脫的脊椎排列。第3級以上或漸進式惡化須經醫師評估後，採取其他醫療方式積極介入。

至於滑脫程度分為5級，第1至第2級以復健之保守治療為主。他建議，第1至第2級腰椎滑脫患者可接受腹部肌力訓練和核心肌群訓練。第1式為「仰臥起坐」在有支撐的軟墊上仰臥，雙膝屈曲，縮腹慢慢彎曲軀幹，抬起至肩胛骨離開床面即可。

另外，第2式「臀大肌訓練」為在有支撐的軟墊上俯臥，單膝屈曲，縮腹慢慢將彎曲腳之大腿抬離床面，抬起時腰椎不可出現過度拱起。他表示，以上兩式運動可達穩定腰椎、防止滑脫惡化效果，一組12下，一天5組。

(中時 )