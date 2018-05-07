分析柯文哲4年變化 他稱民進黨禮不禮讓 國民黨都贏

台北市長柯文哲。（資料照,林縉明攝）

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中時電子報

年底選舉倒數中，外傳民進黨將自提人選，不再禮讓現任台北市長柯文哲，年底選舉恐成藍營、綠營、柯文哲三強對決。對此，國家政策基金會助理研究員陳冠安指出，柯P相較於2014年，在意識形態光譜上更靠向藍營族群，若民進黨禮讓會讓柯失去不少反民進黨的票；民進黨若自提人選，將分走柯P的綠票，「台北市長這盤局，國民黨處於相當的戰略優勢」。

日前傳出民進黨在台北市長選戰，將不再禮讓現任市長柯文哲，而是自提人選。柯文哲昨被問及此事，他說尊重對方的想法，大家方便就好，民進黨也會按照他們實際的狀況處理。至於民進黨中央或總統蔡英文是否有跟他溝通，柯文哲說，反正其實大家想法都差不多。對於有沒有心理準備接受民進黨不會禮讓他？柯文哲則表示每天就做自己的事就好。

對此，陳冠安在雅虎奇摩的「政事觀察站」撰文指出，民進黨若禮讓柯文哲，雖能避免票源被分散，不過陳冠安認為，柯P之前與民進黨衝突大、矛盾深，且屬於核心價值的矛盾，他說柯P能獲得到的綠票勢將遠少於2014年。再者，陳冠安說柯P相較於2014年，在意識形態光譜上更靠向藍營族群，若民進黨再度禮讓，會讓柯失去很多反民進黨的票。同時，丁守中恐能接收柯P流失的票源。

陳冠安直言，在台北市長選戰中，國民黨處於相當戰略優勢，而民進黨在棋局還沒開始之前已滿盤皆輸。

(中時電子報)

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