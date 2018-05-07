雲科研院接軌國際 打造YunTech矽谷

2018年05月07日 10:54 中時 許素惠

雲林科技大學產學大樓落成啟用，產業界人士出席道賀，行政院雲嘉南執行長許根尉(右二)了解業者需求。（許素惠攝）

雲林科技大學產學大樓落成啟用，產業界簽約加入合作協議。（許素惠攝）

雲林科技大學產學大樓7日上午落成啟用，該校營運20年的產學與智財育成營運中心正式進駐，未來將成為業界與YunTech的橋接窗口，為接軌國際，打造YunTech矽谷的基地。

雲林縣長李進勇、行政院雲嘉南辦公室執行長許根尉、產業界等都來慶賀這棟大樓的落成啟用，而雲林縣政府、斗六市公所、各工業區協進會、資策會、中部大學育成中心和民間育成范特喜綠光原創等，也簽署加入合作協議，將共同打造產學大樓為中區創業新聚落中心。

雲科大研發長張傳育表示，該校育成中心運用4大學院優勢，結合公部門、企業社團、創投等各項資源，串聯「雲中街文創園區」與「古坑綠色隧道」，打造YunTech矽谷基地，目前園區企業進駐率已達7成，聚焦民生化工、電子資訊、文創科技三大領域，輔導企業包含雲林傳統產業、綠能產業與日本知名動畫企業。此外，亦提供Co-working Space商務共同辦公室，提供創業團隊或自由工作者進駐。

校長楊能舒表示，因應全球經濟及科技變遷，該校集結產業界及學術界的需求，創立台灣前所未有的「未來學院」與「雲科工研院」，將打造出以學生學習為中心、以適性揚才為目標、以教育創新為策略、以社會與產業為場域的YunTech新型態教學培育系統，搭配公部門、企業社團和民間等資源，成為中區最大創業園區，期望藉此展開雲林未來的新經濟模式。

(中時 )